“У нас не было шанса стать легальными”: В Уфе прошел рейд на остановке транспорта

Первый рейд в рамках мер, организованных против нелегальных перевозчиков в Уфе, состоялся сегодня утром. Первым пунктом стал проспект Октября в районе остановки "Улица имени города Галле".

По словам заместителя начальника Западно-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Александра Косолапова, основная цель рейда – выявление перевозчиков, не имеющих маршрутные карты регулярных перевозок и договора с городом. Рейды организованы общими усилиями Ространснадзора, мэрии Уфы, уфимского ГИБДД, а также МВД по РБ, УФМС и Центра организации перевозок. Наряду с маршрутными картами представители ведомств и организаций проверяли техническое состояние транспортного средства, лицензию на перевозки и другие документы водителя.

Первым остановили “Газель”, движущуюся по маршруту №284. И не зря. Как удалось выяснить организаторам рейда, у перевозчика, принадлежащего ООО “Транслайн”, отсутствовала маршрутная карта. Такого документа не было и у перевозчиков по маршруту 51А, 051.

Водитель первой “Газели” Дмитрий признается, что уже три года занимается перевозкой без маршрутной карты. На его транспорте висит табличка: “Данный автобус является экскурсионным с предоставлением вам услуги: “Автобусная экскурсия без познавательных целей, без экскурсовода, без аудио и видео сопровождения”. По словам Александра Косолапова, это не что иное, как попытка уйти от ответственности не только перед властями, но и перед пассажирами.

- Такая табличка на маршрутном транспортном средстве означает, что у перевозчика маршрутная карта не имеется, он не проходил конкурсный отбор, - отмечает представитель власти.

За подобное нарушение Дмитрию грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, юрлицу или организации перевозчика – 300 тысяч рублей. При повторном нарушении сотрудники ГИБДД вправе отнять транспортное средство перевозчика на ответственное хранение.

По словам начальника отдела организации перевозок Управления транспорта и связи мэрии Уфы Альберта Сафарова, на проспекте Октября на сегодняшний день около 40 процентов всех перевозчиков – нелегальные. Они “повторяют” маршруты прошедших конкурсный отбор перевозчиков.

- Были случаи, когда нелегальные перевозчики за счет численного преимущества вытесняли легальных перевозчиков, не давая им нормально работать, - рассказывает он.

Юрист ООО “Транслайн” Станислав Урманцев, приехавший на место рейда, готов поспорить с организаторами рейда.

- Федеральный закон №220, согласно которому перевозчики должны иметь маршрутную карту, вступил в силу летом 2016 года. Уфимская мэрия же последний конкурсный отбор перевозчиков проводила в 2013 году! У нас просто не было шансов получить маршрутные карты. Все последующие попытки администрации города провести конкурсный отбор провалились, - комментирует он.

Сегодня Уфу обслуживают четыре депо Управления электротранспорта, два филиала ГУП «Башавтотранс», восемь юрлиц негосударственных форм собственности и четыре ИП. Когда состоится новый конкурс и другие перевозчики также получат возможность перевозить уфимцев, пока неизвестно.

Напомним, тему нелегальных перевозок в Уфе поднял врио главы республики Радий Хабиров. 15 октября он поставил задачу в кратчайшие сроки навести порядок в общественном транспорте Уфы, в том числе разобраться с нелегальными перевозчиками. Уже разработан ряд мер, которые будут приняты для решения этой задачи: количество маршрутов уменьшат до 95, введут регулируемые тарифы и контрактную систему, перевозчики получат новые лицензии и установят контрольно-кассовые аппараты.

- Нельзя допустить, чтобы жители получали некачественную услугу, несовременную услугу. Я буду ориентировать правительство, чтобы городу оказали помощь в создании современной перевозки. Это не только новые автобусы, это логистика, организация удобных платежных механизмов, качественный состав водителей, способных обеспечить безаварийную езду, - отметил Радий Хабиров.