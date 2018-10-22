Разим Махиянов ушел с поста генерального директора «Башавтотранса»
Разим Махиянов, возглавлявший ГУП «Башавтотранс» с июля 2017 года, оставил эту должность, сообщает «Коммерсант-Уфа».
Разим Махиянов сослался на занятость и отказался говорить о причинах принятого решения и формулировке увольнения, сообщает КоммерсантЪ-Уфа.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем совещании, 22 октября, дал поручение уволить главу «Башавтотранса».
Также Радий Хабиров поручил председателю межведомственного совета безопасности республики Алексею Касьянову проверить сделки по продаже имущества госпредприятия, заключенные в течение года, в том числе продажу недвижимости УАТП.
Хабиров отметил, что ряд филиалов «Башавтотранса» переданы в управление членам семьи арбитражного управляющего Урала Ахметова, не исключил, что такая кадровая политика, а также сделки по продаже активов ГУП были частью антикризисного управления предприятием, и в то же время усмотрел в них и элементы «коррупционной политики».