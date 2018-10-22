Радий Хабиров объявил об отставке всех вице-премьеров

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров объявил о том, что премьер-министр Рустэм Марданов и все вице-премьеры подали в отставку.

- Рустэм Марданов продолжит работу, а отставку вице-премьеров я принял, - сказал Радий Хабиров.

Радий Хабиров поблагодарил прежний состав вице-премьеров, отметив, что работа в составе правительства, наверняка, стала определенно значимым этапом в их жизни.

- Коллеги, которые хотят и дальше использовать свой опыт, энергию и профессионализм на благо республики, продолжат работу и найдут свое место в наших рядах, - отметил Радий Хабиров.

Исполняющими обязанности вице-премьеров из прежнего состава остались Илшат Тажитдинов, Фархад Самедов и Ильшат Фазрахманов.

Новыми лицами в ранге вице-премьеров стали: Раиф Абдрахимов, который будет курировать сферу ЖКХ, с строительства, транспорта и архитектуры, Артур Ахметханов должен курировать вопросы безопасности, взаимодействие с органами правопорядка и мобилизационную работу, Ленаре Ивановой достался социальный блок. Ее место в Министерстве семьи, труда и социальной защиты РБ в качестве исполняющего обязанности главы ведомства займет Юрий Мельников, который ранее был первым заместителем министра. Исполняющим обязанности министра земельных и имущественных отношений без ранга вице-премьера стал Олег Полстовалов.

Представим новичков правительства более подробно. Раиф Абдрахимов имеет звание заслуженного строителя РБ и получил чиновничий опыт, трудясь вице-мэром в Красногорске, где отвечал за архитектуру и строительство вместе с Радием Хабировым. Олег Полстовалов работал начальником правового управления муниципалитета в Красногорске.

Артура Ахметханова также хорошо знают в Башкирии. Он был начальником Управления ГИБДД МВД Республики Башкортостан, а потом - заместителем министра внутренних дел - начальником милиции общественной безопасности МВД по РБ. В последние годы работал министром внутренних по Республике Северная Осетия-Алания, а затем стал заместителем командующего Приволжским округом войск Росгвардии.

Обозначим имена ушедших из правительства персон. Это вице-премьеры Евгений Гурьев, Марат Магадеев, Андрей Трухан, Салават Сагитов и Фанзиль Чингизов.