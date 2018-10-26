Появилось видео задержания зампрокурора Башкирии Олега Горбунова

Появилось видео задержания зампрокурора Башкирии Олега ГорбуноваВидео
Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Следственный комитет России распространил видео, на котором сегодня, 26 октября, задержанному заместителю прокурора Башкирии Олегу Горбунову объявляют о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье за получение взятки в особо крупном размере. Санкцией предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
На видео видно, как Олег Горбунов молча выслушивает информацию о возбужденном в отношении него уголовном деле и также молча подписывает копию.
Напомним, что Олега Горбунова задержали следователи Следственного комитета России при поддержке оперативников ФСБ сегодня в московском аэропорту Шереметьево предварительно при попытке покинуть страну.
Сегодняшний день, 26 октября, был последним рабочим днем Олега Горбунова на должности заместителя прокурора Башкирии: в минувшую пятницу, 19 октября, ему подписали рапорт о выходе на пенсию.