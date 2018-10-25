Перед окнами Радия Хабирова в Уфе замаячили пикеты

Примерно в полдень у Дома правительства можно было заметить одинокую женщину с плакатом «Обманутые дольщики микрорайона «Урал» - жертвы воровства, коррупции и безнаказанности».

Подхожу к ней, спрашиваю о том, что ее заставило выйти на улицу.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

- Меня зовут Разина Игольникова, нам обещали сдать дом в 2011 году, на дворе уже 2018, а стройка так и стоит, - говорит женщина. – 10 литер только земля с того времени, 35 литер – 7 этажей, а наш дом, 13 литер, его даже отсюда видно, под крышу полностью возведен, но нет внутренней отделки и окон.

По словам, застройщик микрорайона «Урал» - «Башинвестдом», а пострадавших – 250 семей. Многие приехали с районов, кто-то залез в долги, взял простой кредит или ипотеку, и за восемь лет так и не решил свой квартирный вопрос.

У самой Разины за эти годы умер муж, так и не дождавшись новоселья.

Чуть позже появились двое мужчин, они приехали из Благовещенска.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

- Я предприниматель Василий Зарабелов, - говорит мужчина помоложе (ему 45 лет). – В первую очередь я хочу выразить Радию Хабирову свое доверие и поддержку в том, что он выбрал правильную политику – покончить с нелегалами и коррупцией, уничтожить кумовство и панибратство в нашем регионе.

В руках у мужчины сразу два плаката, в одном из них выражается поддержка новому главе региона, в другом местный глава Благовещенского района обвиняется в коррупции вместе с главой города Благовещенска.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

- Скажу за свой город, - говорит Василий Зарабелов. – У нас чиновник занимается и продажей, и перевозками, у него свои гаражи, маршруты, а городом он практически не занимается. А господин Фазылов прикрывает нашего мэра.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

- Порядка не стало, надоело уже, - говорит другой житель Благовещенска Леонид Вервельский. – Я живу здесь с рождения, мне 64 года. Я могу вам фотографии подарить: здесь видно, что дома разрушенные никто не убирает, у меня их много.

Беру фотографии, чтобы и вы могли это увидеть. Это бывшее училище на улице Ленина.

- И на Ленина, и на Кирова, и на Коммунистической такие дома, - комментирует снимки мужчина. – Ветхие дома уронили, а увозить на свалку никто не хочет, видимо, мэр города забыл указания дать. Напрямую чиновники не хотят работать, только через прокуратуру. Денег на это нет, а на фонтан 25 миллионов нашли.

- Остановки в городе какие, - возмущается житель Благовещенска, - нет крыши, стоим под дождем, даже скамеек нет.