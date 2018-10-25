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Перед окнами Радия Хабирова в Уфе замаячили пикеты
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Перед окнами Радия Хабирова в Уфе замаячили пикеты

Сегодня, 15:59ПолитикаРазиф АбдуллинФото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
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