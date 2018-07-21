Неделя в Башкирии: Убийство модели, пенсионный возраст, трансферы «СЮ» и ГУЛАГ

То, что вы могли пропустить, но обязаны знать.

В понедельник, 16 июля, страна обсуждала итоги чемпионата мира по футболу, а вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал об истории снимка, на котором он в 11-летнем возрасте вывел на поле нынешнего тренера чемпионов мира Дидье Дешама. Тогда Дешам был капитаном сборной Франции.

И диссонансом спортивной повестки в этот день прозвучала новость о том, что у детей-инвалидов в Уфе могут отнять здание адаптивного спортивного центра у ГЛЦ «Ак йорт», построенного по поручению главы региона.

В этот же день премьер-министр республики Рустэм Марданов рассказал о перераспределении полномочий вице-премьеров после кадровых перестановок в правительстве.

Во вторник, 17 июля, стало известно, что по делу об «афере на миллиард» окончательное обвинение предъявлено бывшему начальнику управления капитального строительства администрации Уфы Марату Гарееву.

Также стало известно, что организатора забастовки водителей «скорой помощи» в Уфе вынудили уволиться.

Неожиданный скандал в женском хоккее случился во вторник, хоккеистка Екатерина Ананьина после ухода из ЖХК «Агидель» разразилась гневным постом о тренировочном процессе в клубе и о его спортдиректоре. Через день 12 хоккеисток клуба дали ей коллективную отповедь.

18 июля отмечали 50-летний юбилей гендиректора клуба «Уфа» Шамиля Газизова, а болельщики представили видео поздравления футболистов и бывших тренеров клуба, в числе поздравивших были Зинченко, Лунев, Голубов, Семак, Гончаренко и Перевертайло.

18 июля стало известно о жутком убийстве модели из Башкирии 28-летней Ксении Туленковой-Мецгер, она жила в Америке и приехала на время в Башкирию, заодно решила продать свой автомобиль. Это её и погубило, во время встречи с «покупателем» её убили.

Большой резонанс в этот день имела история, как непьющего мусульманина лишили водительских прав за пьянку.

В четверг, 19 июля, главной темой дня было обсуждение изменений пенсионной системы в Госдуме, из 15-т депутатов от Башкирии за повышение пенсионного возраста проголосовали 11 депутатов. Обсуждение поправок в пенсионное законодательство продолжат осенью.

В этот же день Медиакорсеть рассказала о селе Асиялан в Башкирии, в котором размещался трудовой лагерь ГУЛАГа. Не пропустите этот материал, если хотите знать историю своего края.

В пятницу Медиакорсеть познакомила читателей с анализом трансферов ХК «Салават Юлаев», вы узнаете о новых игроках и их показателях.

А Объединенная федерация хоккея РБ объявила о наборе в женскую хоккейную команду, тренировать новую команду будет мастер спорта Юлия Голованова.