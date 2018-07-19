Депутат Госдумы Андрей Макаров: Мы не готовы называть женщин дряхлыми

Сегодня, 19 июля, депутаты Государственной думы рассмотрели в первом чтении законопроект о внесении изменений в действующую пенсионную систему, которая касается увеличения возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет (+5 лет) и для женщин до 63 лет (+8 лет).

Во время голосования за законопроект в первом чтении депутатские голоса «за» и «против» распределились следующим образом:

За – 328 депутатов

Против – 104 депутата

Воздержался – 0

Всего – 432 депутата

Фото: duma.gov.ru

Реформа действующей пенсионной системы предложена правительством России, представлял ее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Во вступительной речи он доложил основные параметры реформы и обозначил необходимость ее проведения, то есть, рассказал о тех вещах, о которых уже говорилось неоднократно.

Это, в частности, то, что жители России стали жить дольше, поэтому доля пенсионеров в общей численности населения достигла 30%. А когда устанавливали нынешний пенсионный возраст (60 и 55 для мужчин и для женщин соответственно), доля пенсионеров была всего порядка 2%. И в ближайшие годы, если не увеличить пенсионный возраст, соотношение работающих людей и пенсионеров будет 1:1, что пагубно для экономики.

Максим Топилин также напомнил планы правительства направить все деньги, высвобожденные от увеличения возраста, на увеличение пенсии нынешним пенсионерам. При сегодняшней средней пенсии 14 тысяч рублей, ежегодное увеличение составит 1 тысячу рублей. И к 2024 году средний размер российской пенсии увеличится с 14 до 20 тысяч рублей.

- Это впервые в российской истории, когда рост пенсии в два раза опережает инфляцию. Рост в этом году составит 7%, тогда как темп инфляции запланирован в значении до 3,5% – сказал глава минтруда Максим Топилин.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин Фото: rosmintrud.ru

После выступления Максима Топилина начались выступления представителей комитетов нижней палаты парламента, руководителей фракции, вопросы депутатов. Некоторые из них были скучные, а некоторые довольно бодрые.

Председатель комитета по бюджетам и налогам Андрей Макаров, например, провел любопытный экскурс в историю. Депутат вспомнил, что разговоры о введении пенсии по старости начались в нашей стране примерно в 1921 году.

- Тогда это называлось пенсией по дряхлости. Мы не готовы называть женщин 55-летнего возраста (нынешний возраст выхода на пенсию - прим.) дряхлыми! – сказал депутат Макаров.

Депутат Андрей Макаров Фото: duma.gov.ru

Андрей Макаров как представитель своего комитета сказал, что законопроект они рассмотрели с точки зрения экономики и рекомендуют поддержать, но доработать.

Председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов сказал, что необходимо проработать вопрос улучшения системы здравоохранения. И в целом поддержал законопроект.

Председатель комитета по региональной политике и проблемам Севера и дальнего Востока Николай Харитонов с коммунистической прямотой (депутат от КПРФ) передал депутатам пламенный привет от народа, в частности, рассказал о том, что ему пишут избиратели.

Депутат Дмитрий Морозов Фото: duma.gov.ru

Например, о том, что увеличение пенсионного возраста – это вероломное нападение на народ (тут даже не имеет смысла напоминать историческую аналогию, она всем известна). Еще, по версии депутата Харитонова, народ вопрошает и предупреждает: «Дума, ты сдурела? Если примете закон, мы за вас потом по-другому проголосуем!».

От себя Николай Харитонов добавил, что в разных регионах России продолжительность жизни не одинаковая: в некоторых местах и до 50 лет мужчины не доживают.

Депутат Николай Харитонов Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы от Башкирии Рифат Шайхутдинов (Гражданская платформа) спросил министра, почему концепция пенсионного фонда оказалась провальной. Ведь, по словам депутата, средства фонда раньше рассматривались, как источник «длинных» (долгосрочных) инвестиций. А сейчас оказывается, пенсионный фонд сам зависит от вливаний из бюджета. В этой связи, быть может, вполне имеет смысл перейти к бюджетному обеспечению пенсионеров.

На этот вопрос Максим Топилин ответил, что пенсионный фонд никогда не рассматривался в качестве источника инвестиций. Концепция пенсионного фонда меняться не будет.

Депутат Рифат Шайхутдинов Фото: duma.gov.ru

Справедливоросс Олег Нилов возмутился предлагаемой реформой в том ключе, что, если не хватает денег в пенсионном фонде, то правительство должно обеспечить рабочими местами тех, кто не работает, тем самым, обеспечив дополнительный приток денег в пенсионный фонд в виде соответствующих отчислений.

- 10 миллионов мажоров, проституток и наркоманов не работают. Безработные, «серая зона». 30 миллионов человек не работают! Обеспечьте их работой – предложил Олег Нилов.

Перед голосованием Олег Нилов попросил в официальной стенограмме то самое слово заменить на термин «женщины с пониженной социальной ответственностью».

Вслед за этим коллеге возразил глава ЛДПР Владимир Жириновский со свойственным только ему энтузиазмом:

Депутат Олег Нилов Фото: duma.gov.ru

- Нет у нас алкоголиков, наркоманов и проституток! Не наговаривайте! Я в жизни не видел ни одного наркомана! Депутаты нашей партии не ходят в публичные дома!

Фракция ЛДПР обещала голосовать против законопроекта. Также против повышения пенсионного возраста выступили главы фракций КПРФ Геннадий Зюганов и «Справедливой России» Сергей Миронов.

За увеличение пенсионного возраста высказался руководитель фракции «Единой России» Андрей Исаев.