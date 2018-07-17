ФК «Уфа» пригласил болельщиков посмотреть новую игровую форму клуба
Сегодня, 09:57СпортРазиф АбдуллинФото: fcufa.pro
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Презентация состоится в эту субботу, 21 июля.
Сюжеты: Болеем за наших
Футбольный клуб «Уфа» совместно с телеканалом «Вся Уфа» пригласил болельщиков на презентацию игровой формы на новый сезон 2018/19. Ее представят футболисты уфимского клуба.
Имена футболистов пока не раскрываются. В прошлом году новую игровую форму представляли защитник Кэтэлин Карп и полузащитники Игорь Безденежных и Иван Обляков.
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Также тогда на презентации присутствовал и главный тренер Сергей Семак. Можно предположить, что болельщики увидят нового главного тренера Сергея Томарова.
Презентация новой игровой формы состоится в субботу, 21 июля, в ТРЦ «Планета» в 17.00 по уфимскому времени. Болельщиков ждёт развлекательная программа, а также автограф- и фотосессия с футболистами.
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