Екатерина Ананьина ушла из ХК «Агидель» с критикой Семака

Девушка уже покинула расположение «Агидели» и тренируется в стане «СКСО» в родном Екатеринбурге. Екатерина Ананьина в этом сезоне, выступая за «Агидель», выиграла золото ЖХЛ. Также болельщикам она известна в качестве эксперта на хоккейных матчах «Салавата Юлаева». Прощальное письмо о расставании с командой получилось эмоциональным и довольно гневным.

Екатерина сообщает, что три сезона, за которые она выступала в Уфе, все складывалось отлично. Но последний, он же золотой, получился морально тяжелым из-за спортивного директора. Хоккеистка, не стесняясь в выражениях, обвинила Семака в том, что тот «застрял в СССР» и его тренировочные занятия, мягко говоря, губительны для здоровья. Потому что так давно никто не тренирует.

- Руководители думали , что они нас готовили лучше. Но на самом деле, было только хуже. Сил не было никогда. Играли на жилах, - написала Екатерина.

Далее Ананьина утверждает, что Александр Семак, решал вопросы и по финансам и понизил ей зарплату. Кроме того, якобы Семак, рассказывая о достижениях команды в этом сезоне, основную заслугу приписывал конкретно себе. Ананьина с этим не согласна, утверждая, что главное было – в мотивации самих игроков. Завершая письмо, Ананьина подчеркнула, что уходит из команды именно из-за Семака.

Полный текст прощального письма Екатерины Ананьиной можно прочитать на ее странице Вконтакте и в Instagram.

В телефонном разговоре Екатерина Ананьина пояснила свою критику тренировочного процесса:

- Нас, например, заставляли бегать на асфальте на высоком пульсе после восстановления от 180 и выше. А это вредно для здоровья, ведь давно известно, что кроссы – это средство восстановления, а не нагрузки.

Также в одну продолжительную тренировку могли совмещать тренировки сразу и на силу, и на скорость, что, по словам хоккеистки, является «полным бредом».

- Я только за нагрузки и хорошие тренировки, - сказала Екатерина. - А не по принципу: давай это попробуем, выживут или нет.

Также Екатерина уточнила, когда у нее начался конфликт с Семаком:

- В позапрошлом сезоне мы написали письмо гендиректору клуба с просьбой разрешить ряд проблем, в том числе с формой, и я лично отнесла это письмо. После этого почти всех, кто подписался в обращении, уволили, а мне понизили зарплату до уровня 14-летнего новичка. После этого письма сразу было собрание, все забегали и форму сразу выдали. А крайней сделали меня, так как я отнесла письмо.

Спортивный директор ХК «Агидель» Александр Семак в телефонном разговоре посоветовал посмотреть официальную страницу женской команды Вконтакте. Сегодня там появился такой пост, проливающий свет на позицию клуба:

- В связи с успехом уфимской «Агидели» в прошедшем сезоне экс-игрок команды Екатерина Ананьина в ультимативной форме потребовала увеличения действующего соглашения в 2,5 раза. Клуб посчитал нецелесообразным идти на уступки игроку и, учитывая её пожелания, обменял права на неё в другую команду. ЖХК «Агидель» желает Екатерине дальнейших успехов в карьере в новом клубе.

Взгляд со стороны и изнутри

- Мотивации отчаянно врать и фантазировать у Ананьиной действительно нет, - прокомментировал ситуацию спортивный журналист Азамат Шавлуков. - В ЖХЛ достаточно скромный оклад, не редкость, когда игрок зарабатывает в месяц 20-30 тысяч рублей. Покидать команду-чемпион в ситуации общего положения никто не хочет, разрывать контракт - тем более.

Был слух, что Ананьина еще во время сезона решила покинуть команду и зарплата - одна из причин. Тогда казалось, что это требование не соответствует ее игре. Сейчас ситуация выглядит иначе.

Я не слишком удивлен содержанию. Действительно, статус бывшего игрока абсолютно никак не связан с эффективной организационной работой. Вспомнить хотя бы, как Алексей Морозов в первый свой сезон в бытность главой МХЛ, сначала уменьшил количество игр, мотивируя это необходимостью хоккеистов учиться, а на следующий год все вернулось на круги своя.

Тяжело сказать, насколько сильно Семак вмешивался в тренировки и бытовые условия на самом деле. Он действительно не имел права этого делать. Но стоит вспомнить видео из раздевалки после завоевания Кубка - дают слово Семаку, он начинает говорить, и из команды слышится смешок, что он сейчас объявит тренировку по возвращению - а ведь это задача главного тренера, но игроки, похоже, привыкли, что такие вещи решает Семак. Если за целый сезон команда и спортивный директор так и не наладили диалога - а ведь речь о вполне решаемых проблемах - то стоит спросить и у руководства клуба, почему они наблюдали за проблемой сквозь пальцы. Пусть мощный спич защитника «Салавата» Захара Арзамасцева и попал в сеть неспортивным путем, это все равно второй случай за один сезон, когда хоккеист системы не стесняется в оценках работы руководителей.

В телефонном разговоре другой спортивный журналист Усман Ямгуров также не удивился появлению поста хоккеистки в соцсетях. По его словам, конфликты в команде были и рано или поздно должны были выйти наружу. Он поддержал мнение Ананьиной о том, что первое место в ЖХЛ могло быть достигнуто за счет сильной внутренней мотивации самих игроков.

Другие бывшие хоккеистки из «Агидели», с кем удалось пообщаться, сообщили на условиях анонимности, что словам Ананьиной можно доверять. Коллективное письмо действительно было, зарплату Екатерине, по словам наших собеседников, действительно понизили.

«Агидель» уехала на сборы

В пресс-службе ХК «Салават Юлаев» оперативный комментарий получить не удалось. Сейчас женская команда находится на сборах на Павловке. Вот официальный состав команды на сборах:

Вратари: Анна Пругова, Дарья Мартынюкова.

Защитники: Мария Баталова, Варвара Леонова, Милана Леушкина, Мария Печникова, Анна Шибанова.

Нападающие: Ульяна Балашова, Инна Дюбанок, Алёна Зубкова, Екатерина Лебедева, Элина Митрофанова, Алина Нарутдинова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина, Мария Тюганкина, Николь Чупкова.