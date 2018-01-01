«Кислая поляна» - так в переводе с башкирского Әсеялан, Асыялан переводится название Аси-Ялань. Тамара Васильевна не была здесь два года. Позже она скромно признается нам, что наша поездка стала для нее подарком на день рождения.



Таежная деревня, окруженная глухими лесами и зелеными холмами, впервые стала местом ссылки для раскулаченных или разоблаченных по 58-й статье «врагов народа» в тридцатые годы. В тюрьму этапировали после и заключенных, отбывших половину срока в тюрьмах Уфы. Годы спустя, в 1950-е – еще и жителей Западной Украины, пособничавших немцам. Именно в тридцатые здесь был создан № 12 ОГПУ, позже переименованный в совхоз № 2 НКВД. Его считали пригородным хозяйством Уфимского торга, снабжавшего органы безопасности и моторостроительный завод. По рассказам селян, в конце 50-х в трудовом лагере Асиялана под заключением было около 200 человек. Весной из-за большого объема работ их было в два, а то и три раза больше.



Мужчины здесь валили лес, женщины сплавляли бревна по Селеуку до самого Стерлитамака. Всю территорию лагеря и лесоповала окружала колючая проволока и вооруженная охрана. Сельчане тех мест побаивались.



Заключенные сперва жили прямо в землянках, потом – в деревянных, едва отапливаемых бараках. Тамара Васильевна вспоминает:

