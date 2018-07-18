Зинченко, Лунев, Голубов и бывшие тренеры «Уфы» поздравили Шамиля Газизова

– От всей души поздравляем Шамиля Камиловича с юбилеем. Он проделал огромную работу в «Уфе», и мы от лица болельщиков клуба сильно ему благодарны. Пусть это будет нашим маленьким подарком Шамилю Камиловичу. Мы хотим, чтобы этот видеоканал жил и развивался дальше. Мы перешли на новый и качественный уровень. Аналогичное телевидение имеют лишь единицы клубов РФПЛ , – рассказала лидер женского сектора ФК «Уфа» Катрина Душанбаева.