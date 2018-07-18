Зинченко, Лунев, Голубов и бывшие тренеры «Уфы» поздравили Шамиля Газизова

Зинченко, Лунев, Голубов и бывшие тренеры «Уфы» поздравили Шамиля ГазизоваВидео
Болельщики «Уфы» к 50-летию генерального директора клуба Шамиля Камиловича Газизова запустили новый Youtube-канал.
Уфимские болельщики открыли новый Youtube-канал, выложив на него видеопоздравление генеральному директору «Уфы» Шамилю Газизову, который сегодня отмечает юбилей – 50 лет.
На видео юбиляра поздравляют экс-игроки клуба Дмитрий Голубов, Александр Зинченко, Андрей Лунев, а также экс-главные тренеры Евгений Перевертайло, Виктор Гончаренко и Сергей Семак.
– От всей души поздравляем Шамиля Камиловича с юбилеем. Он проделал огромную работу в «Уфе», и мы от лица болельщиков клуба сильно ему благодарны. Пусть это будет нашим маленьким подарком Шамилю Камиловичу. Мы хотим, чтобы этот видеоканал жил и развивался дальше. Мы перешли на новый и качественный уровень. Аналогичное телевидение имеют лишь единицы клубов РФПЛ , – рассказала лидер женского сектора ФК «Уфа» Катрина Душанбаева.