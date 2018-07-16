Вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал об истории фото с Дидье Дешамом

Вратарь уфимского футбольного клуба Александр Беленов рассказал историю появления снимка, на котором он, в 11-летнем возрасте, запечатлен с Дидье Дешамом в 1998 году. Беленов опубликовал этот снимок на своей странице в Instagram.

- Это был детский турнир в Москве «Сникерс играет честно», я был участником турнира в составе команды ДЮСШ из Белгорода, - рассказал он. – И от каждой команды по три человека могли вывести на поле игрока товарищеского матча «Россия- Франция».

По словам Беленова, право выйти на поле разыгрывалось с помощью игральных карт.

- Было восемь карт, в них было три туза, я вытащил туза, - вспомнил Александр Беленов. – И получилось так, что я выводил Дешама. Один парень из моей команды выводил Александра Филимонова (вратаря сборной России), для которого это был первый матч за сборную. А другой парень выводил вратаря Летизи. Он шел в подтрибунное помещение, и уронил свою перчатку, а парень случайно на нее наступил.

- Я тогда сначала не знал, кто такой Дешам, смотрел на Филимонова, кумира моего детства, а потом мне объяснили, - сказал вратарь «Уфы».