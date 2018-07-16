В Уфе владельцы «Ак Йорта» попросили «уйти» детей-инвалидов с их территории

Как сообщила Медиакорсети основательница адаптивного клуба, мастер спорта СССР Кристина Коваленко, здание было построено по поручению Рустэма Хамитова в 2015 году. Теперь владельцы участка прогоняют детишек с проблемами здоровья, ссылаясь на то, что намерены здесь построить другой оздоровительный центр.

Один из детей Кристины Ковленко – инвалид. В 2014 году бывшая профессиональная спортсменка взяла под свое крыло несколько детей, в том числе своего сына, и решила помочь им с помощью спорта. Так появился адаптивный клуб. Сегодня здесь занимаются около трехсот детей со всей Уфы. Среди них есть дети с болезнями ДЦП, синдромом Дауна, слабовидящие, слабослышащие, с задержкой психического и речевого развития, аутисты, а также с порогом сердца и другие.

Из них 120 детей улучшают свое здоровье, занимаясь лыжным спортом, а также сноубордом. База для них была построена по поручению Рустэма Хамитова, который посетил детишек в 2015 году. За короткие сроки здание возвели на частной земле в ГЛК «Ак Йорт». Ребята бесплатно тренировались, пользовались подъемниками, а в здании у них есть собственная раздевалка и комната для хранения снаряжения.

По словам Кристины Коваленко, горнолыжный спорт для детей-инвалидов действует положительно.

- Во-первых, они находятся на свежем воздухе. Во-вторых, спорт – отличная встряска для организма. Они начинают готовиться к сезону катания уже в августе-сентябре, вставая на лыжи и сноуборды. К нам также часто обращаются родители детей, которые не получили инвалидность, но им занятия спортом даются тяжело – к примеру, ребятишки с порогом сердца, эпилептики. Мы им тоже помогаем. Благодаря спорту, их самочувствие намного улучшается, - рассказывает тренер.

Некоторые из воспитанников клуба достигли заметных результатов. Четверо из них приняли участие в Специальной Зимней Олимпиаде и планируют поехать на Летнюю.

Однако через два года после выполнения поручения главы Башкирии ситуация резко изменилась. Этим летом хозяева земли – владельцы ГЛК «Ак Йорт» решили построить другое здание на месте базы адаптивного клуба. Кристину Коваленко и ее воспитанников-инвалидов попросили уйти в другое место. По ее словам, владельцы заявили о намерении построить спортивно-оздоровительный центр с апарт-комплексом. Пока на месте строительства нет паспорта объекта, но дерево, стоявшее рядом, уже вырубили.

- В середине июня я написала письмо Главе Башкирии Рустэму Хамитову с просьбой помочь нам. Также написала мэру Уфы Иреку Ялалову. Пока ни один из них не ответил. Надеюсь, они услышат мою просьбу и переведут нашу базу на муниципальную или республиканскую землю, - надеется она.

Родители детей также обратились к главе региона с тем же вопросом и собрали подписи. Кристина Коваленко завтра, 17 июля, намерена встретиться с заместителем руководителя администрации Главы РБ Максимом Михайловым.

Медиакорсеть связалась с директором ГЛЦ "Ак Йорт" Светланой Мусеевой. Она категорически отказалась разговаривать на эту тему.

- Эта тема закрыта. Никто вам правду не расскажет. Если Кристина (Коваленко - ред.) хочет скандал, он будет, - сообщила она по телефону корреспонденту.