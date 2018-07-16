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В Уфе владельцы «Ак Йорта» попросили «уйти» детей-инвалидов с их территории
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Уфе владельцы «Ак Йорта» попросили «уйти» детей-инвалидов с их территории

Сегодня, 15:03ОбществоЗиля Аскерова
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