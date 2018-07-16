В Уфе владельцы «Ак Йорта» попросили «уйти» детей-инвалидов с их территории
В Башкирии разгорается скандал вокруг адаптивного спортивного клуба для детей-инвалидов при ГЛК «Ак Йорт». Клуб, возможно, останется без здания базы, которое два года назад было построено по поручению Рустэма Хамитова.
Как сообщила Медиакорсети основательница адаптивного клуба, мастер спорта СССР Кристина Коваленко, здание было построено по поручению Рустэма Хамитова в 2015 году. Теперь владельцы участка прогоняют детишек с проблемами здоровья, ссылаясь на то, что намерены здесь построить другой оздоровительный центр.
Один из детей Кристины Ковленко – инвалид. В 2014 году бывшая профессиональная спортсменка взяла под свое крыло несколько детей, в том числе своего сына, и решила помочь им с помощью спорта. Так появился адаптивный клуб. Сегодня здесь занимаются около трехсот детей со всей Уфы. Среди них есть дети с болезнями ДЦП, синдромом Дауна, слабовидящие, слабослышащие, с задержкой психического и речевого развития, аутисты, а также с порогом сердца и другие.
Из них 120 детей улучшают свое здоровье, занимаясь лыжным спортом, а также сноубордом. База для них была построена по поручению Рустэма Хамитова, который посетил детишек в 2015 году. За короткие сроки здание возвели на частной земле в ГЛК «Ак Йорт». Ребята бесплатно тренировались, пользовались подъемниками, а в здании у них есть собственная раздевалка и комната для хранения снаряжения.
По словам Кристины Коваленко, горнолыжный спорт для детей-инвалидов действует положительно.
- Во-первых, они находятся на свежем воздухе. Во-вторых, спорт – отличная встряска для организма. Они начинают готовиться к сезону катания уже в августе-сентябре, вставая на лыжи и сноуборды. К нам также часто обращаются родители детей, которые не получили инвалидность, но им занятия спортом даются тяжело – к примеру, ребятишки с порогом сердца, эпилептики. Мы им тоже помогаем. Благодаря спорту, их самочувствие намного улучшается, - рассказывает тренер.
Некоторые из воспитанников клуба достигли заметных результатов. Четверо из них приняли участие в Специальной Зимней Олимпиаде и планируют поехать на Летнюю.
Однако через два года после выполнения поручения главы Башкирии ситуация резко изменилась. Этим летом хозяева земли – владельцы ГЛК «Ак Йорт» решили построить другое здание на месте базы адаптивного клуба. Кристину Коваленко и ее воспитанников-инвалидов попросили уйти в другое место. По ее словам, владельцы заявили о намерении построить спортивно-оздоровительный центр с апарт-комплексом. Пока на месте строительства нет паспорта объекта, но дерево, стоявшее рядом, уже вырубили.
- В середине июня я написала письмо Главе Башкирии Рустэму Хамитову с просьбой помочь нам. Также написала мэру Уфы Иреку Ялалову. Пока ни один из них не ответил. Надеюсь, они услышат мою просьбу и переведут нашу базу на муниципальную или республиканскую землю, - надеется она.
Родители детей также обратились к главе региона с тем же вопросом и собрали подписи. Кристина Коваленко завтра, 17 июля, намерена встретиться с заместителем руководителя администрации Главы РБ Максимом Михайловым.
Медиакорсеть связалась с директором ГЛЦ "Ак Йорт" Светланой Мусеевой. Она категорически отказалась разговаривать на эту тему.
- Эта тема закрыта. Никто вам правду не расскажет. Если Кристина (Коваленко - ред.) хочет скандал, он будет, - сообщила она по телефону корреспонденту.
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