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Published Сегодня, 11:18

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Updated Сегодня, 11:29

Обратившийся к Бастрыкину подросток заявил о пытках в колонии

Обратившийся к Бастрыкину подросток заявил о пытках в колонии

26 апреля 2024, 11:18
Фото: mkset.ru
Незаконно осужденный уфимец Костя Носырев рассказал mkset о том, что ему пришлось пережить во время заключения: «Им скучно становится — они бьют!»

Как ранее сообщал mkset, 15-летнего Костю Носырёва осудили за преступление в сфере нелегального оборота наркотиков. Уголовная ответственность за это наступает лишь с 16 лет. При этом на протяжении двух лет никто «не замечал» его возраста. Школьник провел длительное время в СИЗО, психиатрической больнице и колонии. Уфимец рассказал mkset о том, что ему пришлось там пережить.

— Сотрудники колонии нас бьют, — утверждает Костя Носырёв. — Бьют просто так. Захотят — побьют, захотят — не побьют. Им скучно становится — они бьют. И бьют так нормально, с силой. Меня, к счастью, нечасто.

А вот сокамерники, как говорит Костя, относились к нему дружелюбно. Ни с какими притеснениями с их стороны уфимец не столкнулся.

Школьник еще на этапе следствия оказался под давлением. По его словам, на следствии ему угрожали, что он «сядет на 20 лет».

— Женщина-следователь обещала меня посадить за то, что на неё якобы кричит мой отец. Но он не кричал. Из-за того, что у него не слышит одно ухо, ему приходится громко говорить. Глухота стала следствием ДТП: отца во дворе сбила машина, — поясняет Костя Носырев.
«Мне сломали жизнь!»: осужденный по ошибке подросток из Уфы обратился к Бастрыкину
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Напомним, незаконно осужденный за нелегальный оборот наркотиков уфимец Костя Носырев записал обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Юноша просит глав ведомств наказать виновных за вынесение незаконных судебных решений, так как 15-летнего подростка судили по «взрослой» статье.

#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Наркотики#Башкортостан#Колония#Москва#СИЗО#Школьник#Дело Кости Носырева#Пытки
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