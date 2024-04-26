Обратившийся к Бастрыкину подросток заявил о пытках в колонии

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Как ранее сообщал mkset, 15-летнего Костю Носырёва осудили за преступление в сфере нелегального оборота наркотиков. Уголовная ответственность за это наступает лишь с 16 лет. При этом на протяжении двух лет никто «не замечал» его возраста. Школьник провел длительное время в СИЗО, психиатрической больнице и колонии. Уфимец рассказал mkset о том, что ему пришлось там пережить.
— Сотрудники колонии нас бьют, — утверждает Костя Носырёв. — Бьют просто так. Захотят — побьют, захотят — не побьют. Им скучно становится — они бьют. И бьют так нормально, с силой. Меня, к счастью, нечасто.
А вот сокамерники, как говорит Костя, относились к нему дружелюбно. Ни с какими притеснениями с их стороны уфимец не столкнулся.
Школьник еще на этапе следствия оказался под давлением. По его словам, на следствии ему угрожали, что он «сядет на 20 лет».
— Женщина-следователь обещала меня посадить за то, что на неё якобы кричит мой отец. Но он не кричал. Из-за того, что у него не слышит одно ухо, ему приходится громко говорить. Глухота стала следствием ДТП: отца во дворе сбила машина, — поясняет Костя Носырев.
Напомним, незаконно осужденный за нелегальный оборот наркотиков уфимец Костя Носырев записал обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Юноша просит глав ведомств наказать виновных за вынесение незаконных судебных решений, так как 15-летнего подростка судили по «взрослой» статье.