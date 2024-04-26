Обратившийся к Бастрыкину подросток заявил о пытках в колонии

Как ранее сообщал mkset, 15-летнего Костю Носырёва осудили за преступление в сфере нелегального оборота наркотиков. Уголовная ответственность за это наступает лишь с 16 лет. При этом на протяжении двух лет никто «не замечал» его возраста. Школьник провел длительное время в СИЗО, психиатрической больнице и колонии. Уфимец рассказал mkset о том, что ему пришлось там пережить.