В Уфе объявили набор в женскую любительскую хоккейную команду

«Объединенная федерация хоккея Башкирии» объявила о наборе хоккеисток в женскую хоккейную команду. Ранее об этом на совещании в правительстве Башкирии 11 июля заявил президент «Объединённой Федерации Хоккея Башкирии» Вадим Кашапов. А теперь в федерации приступили к реализации своего решения.

Координатор по работе команды и набору игроков, чемпионка России по хоккею, чемпионка мира по хоккею с мячом, мастер спорта Юлия Голованова рассказала Медиакорсети подробности:

- Заявочная компания в Лигу женского хоккея обычно начинается с 1 августа и идет месяц-полтора, возможно, в этот сезон мы не попадем. У команды пока нет названия. Сейчас мы объявили набор в команду, уже есть желающие.

По словам Юлии Головановой, она будет играющим тренером, тренироваться команда будет на льду Дворца спорта, «Уфа-арены» или на катке десятой спортшколы (зимой). В качестве спарринг-партнеров будут выбирать любительские женские или мужские команды.

Требования к кандидатам в команду таковы:

• желание играть в хоккей;

• базовые навыки катания на коньках;

• возраст – от 14-ти лет и старше;

• наличие хоккейной формы и экипировки приветствуются.