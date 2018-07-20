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В Уфе объявили набор в женскую любительскую хоккейную команду
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В Уфе объявили набор в женскую любительскую хоккейную команду

Сегодня, 15:30СпортРазиф АбдуллинФото: vk.com/rb_hockey
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