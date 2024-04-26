«Мне сломали жизнь!»: осужденный по ошибке подросток из Уфы обратился к Бастрыкину

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В обращении к руководителю СК и руководителю прокуратуры РФ юноша просит наказать виновных за вынесение незаконных решений. 15-летнего парня судили за преступление, ответственность по которому начинается лишь с 16 лет. При этом на протяжении двух лет никто «не замечал» его возраста. Школьник провел длительное время в СИЗО, психиатрической больнице и колонии.
Отец юноши Павел Носырев также написал заявление (есть в распоряжении редакции) Александру Бастрыкину и Игорю Краснову. В нем он также потребовал наказания виновных в судебной ошибке.
«Мой сын и моя семья понесли серьезные страдания. Самые серьезные страдания перенес Константин, его насильно держали в изоляции от общества, а что еще хуже — месяц он принудительно находился в психиатрической больнице, где подвергался исследованию», — гласит документ.
Ранее после публикаций Mkset в Следственном комитете начались внутренние проверки, позже к ним подключилась прокуратура. Выяснилось, что более двух лет никто не обращал внимания на чудовищную судебную ошибку. Правозащитница также рассказала, что дело планировали замять «по-тихому», без лишнего резонанса.
«Мы будем добиваться наказания всех виновных в этой истории. Обращение и заявление к Бастрыкину и Краснову — это первые шаги. Мы найдем виновных в том, что ребенку фактически сломали жизнь, в юном возрасте нанесли такую моральную и психологическую травму. Отвечать по закону за это придется не только государству, но и тем участникам судебно-процессуальной системы, которые не заметили или специально не захотели разбираться в деле, когда 15-летнего подростка судили по взрослой статье», — отметил юрист Виталий Буркин.