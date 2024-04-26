«Мне сломали жизнь!»: осужденный по ошибке подросток из Уфы обратился к Бастрыкину

В обращении к руководителю СК и руководителю прокуратуры РФ юноша просит наказать виновных за вынесение незаконных решений. 15-летнего парня судили за преступление, ответственность по которому начинается лишь с 16 лет. При этом на протяжении двух лет никто «не замечал» его возраста. Школьник провел длительное время в СИЗО, психиатрической больнице и колонии.