Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Уфе организатора забастовки водителей «скорой» вынудили уволиться
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%be%d0%be%d0%b2%d0%bc%d1%83

В Уфе организатора забастовки водителей «скорой» вынудили уволиться

Сегодня, 11:20ОбществоТатьяна МайороваФото: mbk.media
Читайте
также
8 лет за неудавшийся поцелуй: Как в Башкирии парня осудили без особых улик
В Башкирии направили в суд дело чишминца, захватившего главу района
Онкобольная из Уфы, лишенная квартиры, ищет правду в Генпрокуратуре