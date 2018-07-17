В Уфе организатора забастовки водителей «скорой» вынудили уволиться
Задержанную зарплату водителям выплатили пока не полностью.
Сегодня, 17 июля, стало известно, что организатор забастовки водителей «Скорой помощи» на Сипайловской подстанции СМП Владимир Омельченко написал заявление об увольнении.
- Я сам принял решение уволиться, не стал продлевать контракт с работодателем – компанией «Автотранском», потому что мне ясно дали понять, что после нашей акции протеста не дадут спокойно работать, - рассказал Владимир Медиакорсети. – Зарплату все равно полностью до сих пор не выплатили всем. Дали только за апрель и частично за май, а за полтора месяца остались должны. Мы обращались и к главврачу Республиканской станции Марату Мидхатовичу Зиганшину, он обещал со своей стороны тоже выяснить, в чем причина задержки.
Напомним, в прошлый понедельник, 9 июля, водители Сипайловской полстанции скорой медпомощи решили устроить акцию протеста из-за того, что им с апреля задерживали зарплату. Сумма долга по зарплате перед водителями по состоянию на 9 июля составляла 4 млн руб.
- Конечно, мы не собирались отказываться от выездов по вызовам, мы же сознаем ответственность за свои действия, я сам 14 лет работаю на «скорой». Забастовка наша лилась буквально полчаса, пока мы устроили собрание и общались с представителем работодателя. Все это время вызовы диспетчеры распределяли по другим станциям. Мы хотели главным образом привлечь внимание к нашей проблеме, у нас у всех семьи, которые нужно кормить, - пояснил Владимир Омельченко Медиакорсети.
Кстати, к освещению забастовки водителей Сипайловской подстанции СМП подключился и всероссийский независимый профсоюз медиков «Действие». Возможно, и это обстоятельство сыграло свою роль в изменении отношения работодателя к нему. В конце прошлой недели, по словам Владимира, пока он отдыхал между сменами, коллеги сообщили ему, что на станции вывешен приказ о его переводе на другую машину и понижении в должности со старшего водителя до простого водителя.
Компания «Автотранском» работает по система аутсорсинга по госконтракту с Республиканской станцией скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф с 2017 года, получив этот контракт по итогам открытого аукциона.
По условиям контракта с минздравом «Автотранском» предоставляет службе машины скорой помощи с водителями. При этом водители не входят в штат предприятия: с ними заключаются краткосрочные контракты на месяц как с индивидуальными предпринимателями, а зарплата начисляется за каждый час оказанной услуги.
Как считают сами водители, это было сделано, чтобы снять налоговую нагрузку с работодателя, а также переложить на водителей ответственность в случае ЧП. Деятельность работодателя будет проверена гострудинспекцией и прокуратурой.
По данным издания "КоммерсантЪ-Башкортостан", в минздраве Башкирии сразу после акции протеста было проведено совещание. Министр Анвар Бакиров потребовал, чтобы компания-аутсорсер рассчиталась с водителями. Учредитель аутсорсинговой компании, в свою очередь, обязался не допускать повторения подобной ситуации.
Медиакорсеть следит за ситуацией.