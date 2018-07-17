В Уфе организатора забастовки водителей «скорой» вынудили уволиться

Сегодня, 17 июля, стало известно, что организатор забастовки водителей «Скорой помощи» на Сипайловской подстанции СМП Владимир Омельченко написал заявление об увольнении.

- Я сам принял решение уволиться, не стал продлевать контракт с работодателем – компанией «Автотранском», потому что мне ясно дали понять, что после нашей акции протеста не дадут спокойно работать, - рассказал Владимир Медиакорсети. – Зарплату все равно полностью до сих пор не выплатили всем. Дали только за апрель и частично за май, а за полтора месяца остались должны. Мы обращались и к главврачу Республиканской станции Марату Мидхатовичу Зиганшину, он обещал со своей стороны тоже выяснить, в чем причина задержки.

Напомним, в прошлый понедельник, 9 июля, водители Сипайловской полстанции скорой медпомощи решили устроить акцию протеста из-за того, что им с апреля задерживали зарплату. Сумма долга по зарплате перед водителями по состоянию на 9 июля составляла 4 млн руб.

- Конечно, мы не собирались отказываться от выездов по вызовам, мы же сознаем ответственность за свои действия, я сам 14 лет работаю на «скорой». Забастовка наша лилась буквально полчаса, пока мы устроили собрание и общались с представителем работодателя. Все это время вызовы диспетчеры распределяли по другим станциям. Мы хотели главным образом привлечь внимание к нашей проблеме, у нас у всех семьи, которые нужно кормить, - пояснил Владимир Омельченко Медиакорсети.

Кстати, к освещению забастовки водителей Сипайловской подстанции СМП подключился и всероссийский независимый профсоюз медиков «Действие». Возможно, и это обстоятельство сыграло свою роль в изменении отношения работодателя к нему. В конце прошлой недели, по словам Владимира, пока он отдыхал между сменами, коллеги сообщили ему, что на станции вывешен приказ о его переводе на другую машину и понижении в должности со старшего водителя до простого водителя.

Компания «Автотранском» работает по система аутсорсинга по госконтракту с Республиканской станцией скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф с 2017 года, получив этот контракт по итогам открытого аукциона.

По условиям контракта с минздравом «Автотранском» предоставляет службе машины скорой помощи с водителями. При этом водители не входят в штат предприятия: с ними заключаются краткосрочные контракты на месяц как с индивидуальными предпринимателями, а зарплата начисляется за каждый час оказанной услуги.

Как считают сами водители, это было сделано, чтобы снять налоговую нагрузку с работодателя, а также переложить на водителей ответственность в случае ЧП. Деятельность работодателя будет проверена гострудинспекцией и прокуратурой.

По данным издания "КоммерсантЪ-Башкортостан", в минздраве Башкирии сразу после акции протеста было проведено совещание. Министр Анвар Бакиров потребовал, чтобы компания-аутсорсер рассчиталась с водителями. Учредитель аутсорсинговой компании, в свою очередь, обязался не допускать повторения подобной ситуации.