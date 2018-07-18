Убийца участницы конкурса красоты из Башкирии рассказал о совершенном

Сегодня, 18 июля, в Магнитогорске суд должен избрать меру пресечения для убийцы молодой женщины, которая была найдена мертвой накануне.

Напомним, убийство 28-летней Ксении Туленковой-Мецгер взволновало многих жителей региона. Красивая блондинка не так давно участвовала в российском этапе конкурса красоты Missis World, на котором она представляла Челябинск. Уже несколько лет она жила с мужем и ребенком в США и в этом году приехала в гости к родственникам в Башкирию. Во время визита Ксения решила продать автомобиль, оставшийся после отъезда семьи за границу и поехала в сторону Магнитогорска на встречу с покупателем.

Девушка уехала на встречу с потенциальным покупателем и пропала, а позднее ее тело с признаками насильственной смерти было найдено в лесополосе возле реки Янгелька на границе Башкирии и Челябинской области.

Как сообщили представители следкома, подозрение сразу пало на потенциального покупателя автомобиля, с которым у Ксении должна была состояться встреча. Оперативники довольно быстро смогли получить от него признание в убийстве.

24-летний житель Магнитогорска рассказал, что решился на убийство из-за автомобиля. Он пригласил Ксению в автосервис, в котором работал, под предлогом того, что хочет проверить состояние ее автомобиля. Там он убил автовладелицу несколькими ударами молотка и потом вывез тело за город.

По данным сайта Верстов.Инфо, оперативники проверили алиби молодого человека и выяснили, что после пропажи Ксении его телефон некоторое время находился на территории Кизильского района. При этом сам подозреваемый заявлял, что за пределы Магнитогорска в тот день не выезжал. Не понравился оперативникам и тот факт, что у молодого человека не было денег на покупку автомобиля. Против него сработали и найденные в автомобиле личные вещи погибшей, в том числе детское кресло. После этого под давлением улик убийца признался в содеянном и показал, где спрятал тело.

Сейчас он задержан и сегодня днем суд должен вопрос об избрании ему меры пресечения.