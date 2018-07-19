Почти все депутаты от Башкирии выступили за повышение пенсионного возраста

11 из 15 депутатов Государственной Думы, представляющих Башкирию, проголосовали сегодня, 19 июля, за принятие в первом чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста. Эта информация есть в открытом доступе на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты от Башкирии, избранные от «Единой России», в полном составе поддержали повышение пенсионного возраста. Среди них: Зариф Байгускаров, Рима Баталова, Ильдар Бикбаев, Михаил Бугера, Фарит Ганиев, Алексей Изотов, Рамзил Ишсарин, Павел Качкаев, Рафаэль Марданшин, Зугура Рахматуллина, Инга Юмашева.

Против законопроекта отдали свои голоса: Гаджимурат Омаров из «Справедливой России», Иван Сухарев из ЛДПР, депутат от «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов и коммунист Александр Ющенко.

Кстати, недавно главный коммунист Башкирии Юнир Кутлугужин обещал "посетить каждого депутата Госдумы от Башкирии и предостеречь от голосования за законопроект". А тех, кто проголосует "за" г-н Кутлугужин буквально приравнял к врагам народа.

Фото: duma.gov.ru