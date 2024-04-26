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Громкие хлопки напугали учеников лицея в центре Уфы

Громкие хлопки напугали учеников лицея в центре Уфы

26 апреля 2024, 10:22
Фото: 1MI
В учреждение образования прибыли представители экстренных служб — спасатели, медики и правоохранители.

У здания лицея №1 в Уфе раздались хлопки. По словам очевидцев, вскоре после этого на место прибыли сотрудники полиции, скорой помощи, ГИБДД, а также спасатели.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ. Как сообщили корреспонденту Mkset, громкие звуки издавали хлопушки, которые несколько учеников принесли с собой в лицей и далее использовали их.

«В отдел полиции № 4 УМВД России по Уфе поступило сообщение о якобы подозрительных хлопках около одной из школ Уфы. Установлено, что трое учащихся использовали несколько хлопушек. В настоящее время сотрудниками полиции данные школьники установлены. Проводится беседа с их родителями», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в образовательных учреждениях Уфы неоднократно проводились эвакуации. Сотрудники и обучающиеся эвакуировались в связи с поступавшими в учреждения сообщения о минировании зданий.

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