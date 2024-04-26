Громкие хлопки напугали учеников лицея в центре Уфы

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
У здания лицея №1 в Уфе раздались хлопки. По словам очевидцев, вскоре после этого на место прибыли сотрудники полиции, скорой помощи, ГИБДД, а также спасатели.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ. Как сообщили корреспонденту Mkset, громкие звуки издавали хлопушки, которые несколько учеников принесли с собой в лицей и далее использовали их.
«В отдел полиции № 4 УМВД России по Уфе поступило сообщение о якобы подозрительных хлопках около одной из школ Уфы. Установлено, что трое учащихся использовали несколько хлопушек. В настоящее время сотрудниками полиции данные школьники установлены. Проводится беседа с их родителями», — сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее в образовательных учреждениях Уфы неоднократно проводились эвакуации. Сотрудники и обучающиеся эвакуировались в связи с поступавшими в учреждения сообщения о минировании зданий.