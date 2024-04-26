В Уфе собрали комиссию из-за обвала грунта на городских улицах

В Уфе состоялось совещании, где обсуждалась ситуация с обвалом грунта в районе домов № 3 по улице Коллективной и №10/1 по улице Бехтерева с участием прокурора столицы Сергея Воронова, первого заместителя главы Администрации Уфы Сергей Кожевников, а также представителей различных городских служб и организаций. На повестку дня были вынесены дальнейшие шаги и меры по урегулированию данного инцидента.