mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

В Башкирии разработали план действий по ситуации обвала грунта у жилых домов

В Уфе собрали комиссию из-за обвала грунта на городских улицах

26 апреля 2024, 10:50

В Башкирии разработали план действий по ситуации обвала грунта у жилых домов

Инцидент требует участия особых специалистов.

В Уфе состоялось совещании, где обсуждалась ситуация с обвалом грунта в районе домов № 3 по улице Коллективной и №10/1 по улице Бехтерева с участием прокурора столицы Сергея Воронова, первого заместителя главы Администрации Уфы Сергей Кожевников, а также представителей различных городских служб и организаций. На повестку дня были вынесены дальнейшие шаги и меры по урегулированию данного инцидента.

Сначала необходимо провести геодезические и геологические изыскания для дальнейшей подготовки проекта. В настоящее время мы формируем техническое задание для заключения контракта на проведение данных работ. После этого станет известен способ укрепления склона, изыскания помогут определить каким методом и в какие сроки мы сможем провести эти работы, — ситуацию прокомментировал начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан

Как отметили участники совещания, с самого начала возникшей ситуации налажен диалог с жителями близлежащих домов. Контроль над ситуацией осуществляют надзорные органы и городские власти. На данный момент было принято решение продлить перекрытие участка улицы Бехтерева между домами №10А и №16 до 1 июня. Это сделано для обеспечения безопасности местных жителей.

Читайте также:
Обвал грунта на улице Нуреева в Уфе прокомментировали в управляющей компанииНедалеко от скандального Кошкиного леса в Уфе произошёл обвал грунтаПрямые рейсы из Уфы в Фергану, обвал грунта возле «Планеты», помилования осужденных
#Инна Горина#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии
Подпишитесь
«Мне сломали жизнь!»: осужденный по ошибке подросток из Уфы обратился к Бастрыкину
Сегодня, 09:06
Обратившийся к Бастрыкину подросток заявил о пытках в колонии
Сегодня, 11:18
Шокирующие кадры. В Салавате мужчина избил любовницу до смерти и обнимался с ее мертвым телом
Сегодня, 08:55
Громкие хлопки напугали учеников лицея в центре Уфы
Сегодня, 10:22
В создании объявлений для пользователей помогут нейросети
Сегодня, 06:54
"