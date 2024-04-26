В Уфе собрали комиссию из-за обвала грунта на городских улицах

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В Уфе состоялось совещании, где обсуждалась ситуация с обвалом грунта в районе домов № 3 по улице Коллективной и №10/1 по улице Бехтерева с участием прокурора столицы Сергея Воронова, первого заместителя главы Администрации Уфы Сергей Кожевников, а также представителей различных городских служб и организаций. На повестку дня были вынесены дальнейшие шаги и меры по урегулированию данного инцидента.
Сначала необходимо провести геодезические и геологические изыскания для дальнейшей подготовки проекта. В настоящее время мы формируем техническое задание для заключения контракта на проведение данных работ. После этого станет известен способ укрепления склона, изыскания помогут определить каким методом и в какие сроки мы сможем провести эти работы, — ситуацию прокомментировал начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан
Как отметили участники совещания, с самого начала возникшей ситуации налажен диалог с жителями близлежащих домов. Контроль над ситуацией осуществляют надзорные органы и городские власти. На данный момент было принято решение продлить перекрытие участка улицы Бехтерева между домами №10А и №16 до 1 июня. Это сделано для обеспечения безопасности местных жителей.