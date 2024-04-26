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Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

В Салавате мужчина избил любовницу до смерти и обнимался с ее мертвым телом

В Салавате мужчина избил любовницу до смерти и обнимался с ее мертвым телом

26 апреля 2024, 08:55
Фото: 1MI
Несмотря на просьбы женщины прекратить избиение, мужчина продолжал наносить ей удары по лицу, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

По словам очевидцев, инцидент произошел около двух часов ночи на улице Калинина в Салавате. Неизвестный мужчина избивал и валил на землю свою спутницу, та кричала и умоляла его прекратить насилие.

Данное видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям и людям с неустойчивой психикой
Видео: Mash Batash

Позднее они вместе отправились в магазин. Спустя какое-то время их вновь заметили вместе: мужчина тащил обнаженную девушку за волосы.

Как сообщает тг-канал, на момент, когда спасатели вскрыли дверь квартиры, мужчина обнимал тело мёртвой женщины. Его уже задержали. По предварительным данным, он находился под воздействием запрещенных веществ.

В пресс-службе МВД по РБ корреспонденту Mkset заявили, что информация по данному инциденту уточняется.

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