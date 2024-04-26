В Салавате мужчина избил любовницу до смерти и обнимался с ее мертвым телом

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
По словам очевидцев, инцидент произошел около двух часов ночи на улице Калинина в Салавате. Неизвестный мужчина избивал и валил на землю свою спутницу, та кричала и умоляла его прекратить насилие.
Позднее они вместе отправились в магазин. Спустя какое-то время их вновь заметили вместе: мужчина тащил обнаженную девушку за волосы.
Как сообщает тг-канал, на момент, когда спасатели вскрыли дверь квартиры, мужчина обнимал тело мёртвой женщины. Его уже задержали. По предварительным данным, он находился под воздействием запрещенных веществ.
В пресс-службе МВД по РБ корреспонденту Mkset заявили, что информация по данному инциденту уточняется.