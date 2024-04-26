В создании объявлений для пользователей помогут нейросети

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Алгоритм анализирует содержание фотографии и автоматически создает несколько вариантов описания товара, учитывая его характеристики. Для обучения нейросети, которое длилось около трех месяцев, было собрано более 400 тысяч описаний и фотографий товаров.
На данный момент инновация доступна для всех частных продавцов в категории «Обувь, одежда, аксессуары» на мобильных платформах iOS и Android. Нейросеть уже создала свыше 260 тысяч объявлений.
Руководитель разработки больших языковых моделей в «Авито» Анастасия Рысьмятова отмечает: чем больше характеристик укажет пользователь, тем качественнее получится итоговый текст. При этом представители платформы отмечают, что продавец по-прежнему может создать описание вручную, не обращаюсь к помощи искусственного интеллекта для ускорения процесса.