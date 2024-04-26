В создании объявлений для пользователей помогут нейросети

Руководитель разработки больших языковых моделей в «Авито» Анастасия Рысьмятова отмечает: чем больше характеристик укажет пользователь, тем качественнее получится итоговый текст. При этом представители платформы отмечают, что продавец по-прежнему может создать описание вручную, не обращаюсь к помощи искусственного интеллекта для ускорения процесса.