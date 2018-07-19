Хоккеистки ЖХК «Агидель» опровергли слова Ананьиной о спортдиректоре Семаке

Сегодня на официальной странице женского хоккейного клуба «Агидель» Вконтакте появился комментарий ее игроков о критике бывшей коллеги Екатерины Ананьиной тренировочного процесса в клубе и спортдиректора клуба Александра Семака. Ананьина в соцсетях опубликовала гневный пост после своего перехода в екатеринбургский клуб.

Двенадцать хоккеисток, включая капитана команды Екатерину Лебедеву, решили разъяснить свою позицию.

- Прочитанные нами строки не имеют ничего общего с правдой, - говорится в коллективном письме, - за исключением того, что в рамках предыдущей предсезонки и всего сезона наша команда усердно работала, ведь мы понимаем, что за большими нагрузками стоит высокий результат. Только переступив через себя, можно выйти на более высокий уровень. И каждый профессиональный спортсмен в любом виде спорта для достижения высших наград готов работать на максимум.

- Мы хотели бы выразить благодарность Александру Семаку за то, что он, являясь спортивным директором команды, уделял время и давал нам дельные советы в технико-тактическом плане, делясь своим опытом, - продолжают хоккеистки. – Высказывания экс-игрока «Агидели» Екатерины Ананьиной, по-нашему мнению, не соответствуют действительности. Её уход из команды мы считаем связанным с личными разногласиями, возникшими по её вине. В любой профессиональной деятельности игрок подписывает контракт добровольно, соглашаясь на те условия, которые предлагает клуб.

- От всей команды мы желаем Екатерине Ананьиной играть в хоккей, а не заниматься бумаготворчеством, - заключили свое письмо хоккеистки.

Фото: Вконтакте

Предыстория конфликта

Екатерина Ананьина утверждает, что её конфликт с Семаком имеет давнюю историю, она в позапрошлом сезоне подписала коллективное письмо игроков ЖХК «Агидель», в котором говорилось о проблемах с формой, и сама отнесла его гендиректору.

Екатерина Смоленцева, экс-капитан «Агидели» в сезоне 2016/2017, прокомментировала ситуацию так: