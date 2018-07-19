Футбольный клуб «Уфа» пригласил болельщиков на открытую тренировку

Футбольный клуб «Уфа» пригласил болельщиков и представителей СМИ на открытую тренировку команды на стадион «Нефтяник» в воскресенье, 22 июля.

- Вход будет осуществляться через 18 сектор. Начало – в 11:30 уфимского времени, - сообщили в клубе.

- Фотографии со всеми, кто придет на открытую тренировку, мы распечатаем, и потом раздадим, скорее всего, во время домашних игр, - рассказал Медиакорсети руководитель пресс-службы ФК «Уфа» Сергей Тыртышный. – В ходе открытой тренировки предполагается также общение с игроками и фото- и автографсессия.

Напомним, что в субботу, 21 июля, в ТРЦ «Планета в 17.00 состоится презентация новой игровой формы уфимского клуба. На ней точно будет присутствовать новичок ФК «Уфа» Данил Круговой, и скорее всего, новые тренеры клуба, главный тренер Сергей Томаров и Дмитрий Кириченко.

В прошлом году на презентации новой формы присутствовал Сергей Семак, а представляли ее Игорь Безденежных, Кэтэлин Карп и Иван Обляков.