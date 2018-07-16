В Башкирии создали госкомитет и распределили обязанности вице-премьеров

Об этом премьер-министр Рустэм Марданов рассказал сегодня на оперативном совещании в правительстве.

В начале заседания он напомнил о кадровых изменениях в составе правительства республики, произошедших на днях.

Их было три. Фархад Самедов назначен полномочным представителем Республики Башкортостан при президенте России - заместителем премьер-министра правительства республики.

Андрей Трухан с поста председателя госкомстроя переведен в заместители премьер-министра правительства республики. Как и прежде, в его ведении будут вопросы строительства, архитектуры, градостроительства, транспорта, дорожного хозяйства, производства неметаллических минеральных продуктов.

В свою очередь, председателем госкомитета РБ по строительству и архитектуре назначен Григорий Невоструев, замещавший до назначения должность генерального директора Фонда развития жилищного строительства республики.

– В связи с этими кадровыми изменениями дополнены функциональные обязанности в Правительстве республики, – пояснил Рустэм Марданов. – Теперь под моим непосредственным кураторством будет функционировать вновь образуемый Госкомитет РБ по мониторингу социально-экономического развития. Основными направлениями деятельности вновь образуемого органа будут развитие системы социально-экономического мониторинга и формирование информационно-аналитической основы деятельности государственных органов республики.

Заместитель премьер-министра правительства РБ – министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев также будет вести вопросы развития малого и среднего предпринимательства, туризма, промышленности, энергетики, инвестиционной деятельности в области инноваций, развития инновационных производств, обеспечивает создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест, повышение производительности труда.

Заместитель премьер-министра правительства РБ – руководитель аппарата правительства Илшат Тажитдинов теперь также ведет вопросы информационно-коммуникационных технологий, связи, развития информационного общества, формирования электронного правительства, функционирования системы "Открытая Республика", обеспечивает проведение административной реформы в РБ, организует деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов ведет вопросы межотраслевой координации в сфере развития и поддержки торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, защиты прав потребителей, лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции, государственного управления в области лесных отношений, рационального использования недр, объектов животного мира, в том числе отнесенных к объектам охоты, организации регулирования и охраны водных биологических ресурсов, охраны окружающей среды и экологии, обращения с отходами производства и потребления, функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения и содействует развитию природоохранной науки, привлечению инвестиций в природоохранный комплекс.