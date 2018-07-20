Анализ трансферов: Стал ли «Салават Юлаев» сильнее в межсезонье

Впервые в своей КХЛ-овской истории «Салават Юлаев» проводил трансферную работу в межсезонье без генерального менеджера. Отныне подбором игроков занимается скаутский отдел клуба и впервые СМИ и болельщики смогут в полной мере оценить эффективность их работы в новом сезоне.

Второй нюанс, повлиявший на переходы – новая фигура главного тренера. Не секрет, что хоккеисты охотно приходят в команды, возглавляемые именитыми и побеждавшими специалистами. В Уфе диаметрально противоположная ситуация – на тренерском посту Николай Цулыгин ноунейм. Назначение неопытного специалиста на столь важный пост – тема отдельной статьи. Пока достаточно сказать, что он может играть роль антирекламы для немногочисленных свободных сильных игроков.

Перед началом межсезонья задача для клуба формировалась так: нужен основной вратарь, два защитника и три новых центра. Проверим, насколько успешно эта миссия выполнена.

Вратари

Ушли (2): Бен Скривенс, Иван Налимов

Пришли (1): Юха Метсола («Амур»)

Фото: КХЛ

Скорее всего, Метсола сыграет примерно 40 матчей в регулярном сезоне и почти весь плей-офф, если «Салават» в него попадет, а Андрей Кареев выступит сменщиком. В условиях лимита на легионеров основной российский вратарь это, конечно, хорошо, но Кареев, возможно, не заслужил такого доверия – Андрей слабо сыграл в плей-офф и очень долго нащупывал свою игру в регулярном чемпионате.

В лице 29-летнего кипера «Салават» получил вратаря, в первую очередь, неприхотливого к обороне – когда по его воротам наносится 40 и более бросков, небольшой финн (рост 177 см, вес 69 кг) отражает 94,61% бросков в «гладком» сезоне и 95,5% в плей-офф. Еще один плюс Метсолы – выносливость и подвижность. Юха, как и его предшественники, может выйти из ворот и даже разогнать атаку (5 ассистов за три сезона), но все равно куда консервативнее Бена Скривенса и, тем более, Никласа Сведберга. Стоит полагать, что во время буллитных серий он будет выкатываться из вратарской и играть на опережение.

Неочевидный подводный камень – слабая игра Метсолы за сборную. В прошлом сезоне он был в обойме финской команды, однако, не сыграл ни на Олимпиаде, ни на Евротуре, ни на ЧМ. В 8 матчах в сезонах 15/16 и 16/17 вратарь отражал едва 90% бросков. Отсюда косвенно вытекает гипотеза – Метсоле требуется немало времени на адаптацию к новому коллективу. Действительно, в 4 из 6 своих первых официальных игр за «Амур» новый голкипер действительно парировал менее 90% бросков, но необязательно причины были игровыми – как никак, могли элементарно ударить дальневосточные часовые пояса.

Можно предположить, что переезд с «канадского» льда в Хабаровске на стандартную европейскую площадку «Уфа-Арены» может усложнить акклиматизацию новому финскому вратарю. Однако, статистика минувшей «регулярки» говорит об ином. В 30 матчах на узком льду (включая дворцы «Лады», «Йокерита» и «Адмирала») Метсола отражал 92,24% бросков при коэффициенте надежности в 2,15 шайб. В остальных 22 играх Юха справился с 92,28% атак, пропуская 2,4 за матч. Разница, как говорят физики, пренебрежимо мала.

На бумаге новый 77-ой номер «юлаевцев» выглядит как очень качественная покупка «Салавата». Фактически, с 2014 года, со времен Андрея Василевского, ворота башкирского клуба еще ни разу не защищал действительно надежный вратарь, и три из четырех последующих сезонов уфимский клуб постоянно знобило. Возможно, Юха наконец-то станет решением проблемы, хотя год назад и Бен Скривенс, втащивший скромное минское «Динамо» в плей-офф тоже казался ангелом-спасителем.

Защитники

Ушли (3): Александр Логинов, Максим Гончаров, Оскарс Бартулис

Пришли (2): Артем Сергеев (ЦСКА), Сергей Терещенко («Металлург»)

С линией обороны все просто: Сергеев и Терещенко суммарно перевешивают тонущих в минусах Логинова и Гончарова и катавшегося на прямых ногах Бартулиса. Пусть и ненамного, но в тяжелых рыночных условиях – кстати, странно, что уфимский клуб даже не боролся за Андрея Зубарева из СКА – это тоже небольшой локальный успех. Просто потому, что хуже Логинова и Бартулиса образца 17/18 надо еще постараться сыграть.

Фото: ЦСКА

За бывшего армейца Сергеева говорит отличный плюс-минус (+22) и возраст (25 лет – даже еще не пик физической формы). Сергеев сделал большое дело, пройдя сквозь фильтры конкуренции системы ЦСКА. Артем сыграл немного, но в целом прилично.

Все же стоит сделать поправку на статус команды – очевидно, что ЦСКА и СКА самые сильные команды Запада, и мало кто способен составить им конкуренцию, так что «с читами» набрать приличную статистику немудрено. К тому же в плей-офф Сергеев не блеснул – в первых трех матчах серии против СКА у него было 7-10-минутное игровое время, а он умудрился закончить с совокупной полезностью -4.

Безусловно, Сергеев ударно отыграл заключительный матч западного финала (+2, 4 хита, 3 броска за 16:55 игры), но это был единственный его сильный матч в Кубке Гагарина.

В «Салавате Юлаеве» Артем начинает не с нуля, но вовсе не в тепличных условиях. Он будет играть чаще и больше, чем в Москве и на него в Уфе рассчитывают как на ведущего оборонца. Сергеев – домосед, а эта роль в команде, где регулярно забивает даже Григорий Панин, не очень модная. Наверняка, он будет много играть в меньшинстве. Ценный бонус – Сергеев не боится сбросить краги и подраться.

Фото: Металлург

Никто не отберет у Сергея Терещенко двух завоеванных с «Магниткой» Кубков Гагарина. В 2014-ом году этот защитник-универсал был одним из важнейших компонентов чемпионской команды Майка Кинэна, играя по 18:11 за игру, но потом он постепенно начал сдавать и в сезоне 17/18 установил антирекорд игрового времени – лишь 11:47 за матч «регулярки».

Во второй раз за три последних сезона Терещенко закончил «гладкий» сезон в минусе. Некогда жесткий игрок (105 хитов в сезоне 14/15, 101 в сезоне 15/16 и 89 в сезоне 16/17) явно нуждается в перезапуске карьеры. Описанные выше симптомы типичны для хоккеистов 30-35 лет, но Сергею всего 26.

Если его вернуть на прежний уровень, не рискуя слишком щедрым игровом временем, то команда получит классного защитника. Если нет, то деньги на «авось заиграет» потрачены впустую. Имеет смысл попробовать Терещенко во второй спецбригаде большинства – у него сильный щелчок.

Нападающие

Ушли (6): Илья Зубов, Энвер Лисин, Игорь Макаров, Дмитрий Саюстов, Евгений Коротков, Михаил Юньков

Пришли (6): Владимир Жарков (ЦСКА), Александр Кадейкин («Локомотив»), Павел Шэн («Югра»), Петр Хохряков, Дмитрий Кугрышев (оба – «Авангард»), Вячеслав Основин («Сибирь»)

Список нападающих капитально обновился и закономерно возник вопрос о центральной оси. Йоонас Кемппайнен никуда из первой тройки не пропал и не пропадет, если в ЦСКА не запаникуют, а вот что дальше?

Фото: sportbox.ru

Напрашивающийся второй центр Вячеслав Основин лишь в одном сезоне за карьеру выиграл более половины единоборств на точке. Следовательно, крайние нападающие второго звена часто будут вынуждены тратить лишнее время и силы на отбор шайбы, а не на созидание. С учетом наметившегося в КХЛ тренда на более агрессивную и силовую оборону вокруг своих ворот это сделать непросто.

Статистика у 24-летнего Основина, безусловно, добротная (11+12 в 53 играх прошлого сезона), однако, в последних 9 матчах сезона Вячеслав отметился только двумя передачами. «Сибирь» на всех порах мчала в плей-офф (в итоге новосибирцам не хватило одного балла), а один из лидеров команды просто пропал на льду, и это странно.

Как и Сергеев, Основин в Уфе начинает действительно новую главу карьеры. Ему нужно доказывать, что он не просто провел один неплохой сезон. Вероятно, тренерский штаб предоставит ему достаточно шансов. Интересно, что Основин забил два гола как в большинстве, так и в меньшинстве. Он не очень часто наносит броски сам (хоть и имеет очень сносные 10% точности), тем важнее его диспетчерская роль и химия партнеров. С учетом этого можно создать связку с Антоном Бурдасовым, который умеет и любит бросать.

Фото: Ярновости

Александр Кадейкин отличается крупными габаритами (рост 195 см, вес 103 кг). Он должен хорошо уметь играть корпусом и быть, несмотря на ожидаемую физическую мощь, безупречно подготовленным – не забывайте, что в «Локомотиве» играют короткими сменами (грубо говоря, примерно 35-40 секунд на смену против 45-50 в Уфе) и нужно быть готовым к тому, чтобы «переигрывать» в хорошем состоянии и не обрезаться.

Логично поместить Кадейкина в центр третьего сочетания и использовать в меньшинстве. Свои 15 очков Александр наберет.

Какие могут быть проблемы? В двух последних сезонах в «Локомотиве» Александр очень мало играл центрального нападающего. Были игры, когда Кадейкин вообще не появлялся в круге вбрасывания. Конечно, универсального правила для определения частоты игры «на точке» нет, но обычно центр играет примерно столько вбрасываний, сколько сыграл за матч минут. Первый центр играет чуть больше, четвертый чуть меньше.

В случае Александра это грубое правило за весь прошлый сезон было выполнено всего трижды. Здесь тренеры должны питать большую надежду на тренировки – Кадейкин должен привыкнуть выходить «на точку» хотя бы 10 раз за игру. В противном случае «юлаевцы» вступают в сезон без третьего центра.

Фото: Авангард

Сложнее всего с четвертым звеном. Сюда очевидно подходит Петр Хохряков, а Глеба Кузьмина, видимо, продолжат изредка использовать как крайнего.

Бывший же нападающий «Авангарда» то играл центра, то не играл и, как и Основин, в среднем выигрывает меньше половины единоборств. Таким образом, позиция четвертого центрфорварда тоже вызывает сомнения, и в сухом остатке надежен лишь Кемппайнен.

У Хохрякова был неплохой период в «Авангарде» в сезонах 15/16 и 16/17, а его успешная игра за «Нефтехимик» в сезоне 14/15 стала билетом в СКА, с которым он завоевал Кубок Гагарина. Однако до и после этого отрезка Петр часто бывал в минусе и набирал немного очков.

Интересно заметить, что несмотря на то, что мы прочим ему статус четвертого центра, это не исключает его появления во второй спецбригаде большинства – в Омске Хохряков вообще играл в первом звене и 3 из 8 его шайб в прошлом сезоне были заброшены именно при численном преимуществе.

Фото: КХЛ

Еще один экс-омич Дмитрий Кугрышев призван заменить Энвера Лисина. Он тоже способен забивать 13-15 голов за сезон и набирать примерно 25-30 очков. Это неплохой трансфер.

Кугрышеву - 28 лет, а Лисину – 32, он моложе, он немного чаще бросает по воротам (2,4 за игру против 1,7 в «регулярке») и способен занять ячейку на краю второго или третьего звена. Впрочем, как и Энвер, Дмитрий вполне может на несколько матчей замолчать – в минувшей «регулярке» у него были периоды тишины в 8 и 5 игр соответственно.

Тем не менее, подписание Кугрышева - это гипотетически очень неплохо для уфимцев. Для скудного рынка КХЛ, где правят армейские монополисты, это относительно топовый переход, о котором нет нужды говорить много.

Фото: РИА Новости

Спорно приглашение Владимира Жаркова. Нападающий набрал всего одно очко в прошлой «регулярке» (35 игр) и еще два в плей-офф (15 игр). Если очень коротко, то Жарков будет биться, втыкаться, хитовать и всячески «таскать рояль». Надо сказать, что Владимир в этом неизящном, но нужном деле довольно неплох.

Забавный факт – в календарном 2018-ом году Жарков закончил встречу с отрицательной полезностью лишь раз, и это было в матче с «Салаватом Юлаевым» на «Уфа-Арене» (2:1).

Еще одна возможная польза от Жаркова – лидерские качества. Скорее всего, капитаном команды будет Григорий Панин, а ассистентом хотя бы иногда может быть и Владимир, ему не привыкать к этой роли в ЦСКА, и он один из новичков обладает подобным опытом на регулярной основе.

Все сказанное, конечно, здорово, вот только Игорь Макаров, с которым клуб расторг контракт за год до истечения, умел все это и еще даже иногда забивал голы. Смысла расставаться с Игорем не было.

По сути, когда «Салават» объявил о приглашении бывшего армейца, стало ясно, что Макаров покинет команду – крайних нападающих стало слишком много, а их роли довольно близки. Удивительно, что Артем Федоров до сих пор на контракте. Места в новом составе ему не видно.

Фото: Югра

Павел Шэн – последний в нашем списке. Это логично и по его роли. Павел родился в 1999 году и будет просто исполнять роль «лимитчика», а если еще и сыграет результативно – это будет приятным бонусом для тренеров.

Шэн пришел из «Югры», но он уфимец, в свое время покинувший школу и не игравший даже за «Толпар». Он немного поиграл за молодежную сборную России и в дебютном сезоне за ханты-мансийский коллектив забросил две шайбы при скромном девятиминутном игровом времени.

У 18-летнего крайнего нападающего есть потенциал заиграть в КХЛ, а то, что его недавно задрафтовал «Бостон», должно стать приятным бонусом к мотивации. Помимо чисто игровых качеств, Шэну нужно «обрасти мясом» и быть готовым к силовой игре – его рост всего 174 см при весе в 81 кг.

Формальный совокупный уровень мастерства команды примерно сохранился. В итоге «Салават Юлаев» укрепил вратарскую позицию и немного улучшил линию обороны. Атака же в лучшем случае осталась примерно на прежнем уровне с явной угрозой слабой игры на вбрасываниях.

Задача о стабильной результативности кого-то, кроме Линуса Умарка, Йоонаса Кемппайнена и Тему Хартикайнена, остается открытой, но имеет черновые решения в лице Дмитрия Кугрышева и Вячеслава Основина.

Велики ожидания от Владимира Ткачева и Антона Бурдасова. Очень важно, чтобы новое четвертое звено было не хуже предыдущего, ведь в обновленном «Салавате» будет требоваться максимальная надежность в тылу.

В прошедших двух сезонах эффективной коммуникации между тренерским штабом и игроками не было. Возможно, новому тренеру Николаю Цулыгину будет проще с новой же командой. В конечном счете, лучшим стилем руководства для него будет почти горизонтальная модель, качественный диалог с игроками и прислушивание к их мнениям.

Для дебютного сезона в качестве главного тренера ему подобрали состав, теоретически способный занять место в ТОП-4 на Востоке – даже при всех сомнениях в центрах ростер «Салавата» лучше, чем у доброй половины КХЛ, и именно фигура главного тренера справедливо вызывает основной скепсис у публики.

Фэнтези-состав «Салавата Юлаева» 2018/19

Метсола (Кареев)

Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен

Сергеев – Ларсен (А)

Ткачев – Основин – Бурдасов

Арзамасцев – Гареев

Кугрышев – Кадейкин – Майоров

Панин (К) – Осипов

Солодухин – Хохряков – Жарков (А)