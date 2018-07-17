Афера на миллиард: Еще одному бывшему чиновнику в Уфе предъявили обвинение
На этот раз окончательное обвинение предъявлено бывшему начальнику управления капитального строительства администрации Уфы Марату Гарееву.
Экс-чиновнику предъявили окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили в следкоме Башкирии.
По версии следствия, в рамках федеральной программы «Жилище» в муниципальном округе город Уфа была утверждена адресная программа по развитию застроенных территорий в городе на 2007-2015 годы и подпрограмма к ней по переселению граждан из жилья, подлежащего сносу и реконструкции. В период с 2008 по 2015 годы должностными лицами администрации муниципального образования город Уфа были заключены договоры с юридическими лицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. Впоследствии должностными лицами администрации с превышением их полномочий некоторые из домов были включены и в региональную программу по сносу ветхого жилья, что повлекло необоснованное выделение 1,6 миллиарда рублей на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.
Кроме того, в ходе проведенного обыска по месту жительства чиновника было обнаружено специальное подслушивающее устройство, предназначенное для негласного получения информации, использующееся в оперативно-розыскной деятельности, которое он хранил без наличия лицензии.
Ранее по данному уголовному делу окончательное обвинение предъявили бывшему первому заместителю главы администрации Уфы Александру Филиппову в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Расследование уголовного дела продолжается.