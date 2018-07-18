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В Башкирии непьющего мусульманина лишили прав за пьянку
Сюжеты:
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В Башкирии непьющего мусульманина лишили прав за пьянку

Сегодня, 16:21ПроисшествияМарат ГареевФото: smolnarod.ru
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