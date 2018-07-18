В Башкирии непьющего мусульманина лишили прав за пьянку

Странная история произошла в начале октября прошлого 2017 года. 25-летний житель Туймазов В. Ф. направлялся на своей «вазовской девятке» к знакомой, и тут его остановил экипаж местной ГИБДД. Ничего пока странного, как и в том, что мужчину заподозрили сначала в нарушении правил тонировки автомобиля, а потом и в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения. Ну, действительно, что тут странного – пьяных за рулем хоть отбавляй и это как раз тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть.

Странности и откровенные нарушения разного рода правил начались после этого. Мужчине предложили «дыхнуть в трубочку». Он дыхнул, правда, не совсем так, как надо. Дело в том, что по правилам процесс выдыхания в трубочку должен длиться 9 секунд – так в правилах эксплуатации прибора записано.

Соответственно, прерванный выдох не считается – как минимум не соблюдена технология из-за недостатка времени на выдох. Но гаишникам этого времени вполне хватило: в акте записали – пьян. Кстати, так называемый чек – бумажка с результатами теста – в суд представлена не была.

Водитель, естественно, не согласился и настоял на повторных тестах в больнице. Которые и были проведены в местной центральной районной больнице и которые также показали содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Правда и здесь не обошлось без непонятных вещей.

При проведении теста необходимо использовать одноразовые мундштуки. Такой и был использован, правда, из упаковки он был вынут еще до теста, то есть, вообще не понятно - в какое время. А возможно, он уже был до этого кем-то и для чего-то использован.

В документах о проведении теста в графе про цель исследования записано, что цель – выявление содержание опиатов, каннабиноидов, психостимуляторов, амфетаминов, барбитуратов. Про содержание алкоголя – ни слова. То есть, человек проходил тест на наркотики, а нашли алкоголь. Ну, кто-то может, конечно, сказать, что спиртное – это тоже наркотики. Но как минимум формально это не так.

Это не единственная неаккуратность при проведении теста уже в больнице. Здесь также водитель дважды прерывал свой выдох, дыша меньше, чем нужно. Может волновался, может «дыхалка» не очень.

Помимо этого, в документах о проведении теста в больнице вместо 03 октября вписали 31. Кто-то может сказать: ну это всего лишь опечатка. Для врачей подобная невнимательная помарка и неаккуратность может быть весьма и весьма судьбоносной для людей, поэтому для представителей этой профессии подобные помарки, наверное, все-таки нежелательны от слова совсем.

В итоге мировой судья лишил водителя прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Не соглашаясь с таким поворотом – во-первых, обидно, а во-вторых, на машине он работает, водитель в этот же день, 3 октября, прошел в другом медицинском учреждении два теста по собственной инициативе, проверил кровь и мочу. Оба теста показали: алкоголя не обнаружено.

Но самое интересное заключается в том, что мужчина – правоверный мусульманин. Чтит обряды, исправно посещает мечеть, общается с братьями по вере, пять раз в день намаз, тюбетейка с бородой, как обязательные атрибуты. И так уже последние лет пять. Для него алкоголь – это вообще харам (запрет, табу – прим.), соответственно, он даже по праздникам ни грамма в рот. Из крепких напитков в его жизни присутствует только чай. И то в последнее время только зеленый.