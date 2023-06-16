Киберпанк на ПМЭФ, приговор Лилии Чанышевой и массовая гибель пчел в Башкирии

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
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Updated Сегодня, 16:59
В Башкирии снова жалуются на массовую гибель пчел. На этой неделе жители Стерлитамакского района рассказали о том, что их пчелы внезапно погибли, вслед за ними в редакцию Mkset обратился пчеловод из города Ишимбай. Ситуацию на своем участке он обозначил как «массовое вымирание пчёл в Башкирии из-за обработки полей химикатами». Уточнил автор и тот момент, что к нему на участок ветслужба уже приезжала и специалисты взяли мертвых пчел на анализ.
Трое экс-полицейских, признанных виновными в изнасиловании бывшей коллеги, дознавательницы Гульназ Ф., не смогли обжаловать вынесенный им приговор. Сообщается, что суд оставил без изменений вынесенное ранее решение о сумме компенсации, которую те должны выплатить пострадавшей. Напомним, резонансное происшествие произошло в Башкирии в 2018 году. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
На подборке фото девушек с ПМЭФ с пикантным намеком оказалась блогер и журналист из Уфы, девушка прокомментировала, как оказалась в нем. Ежегодно на ПМЭФ идут не только деловые мероприятия, но и разные «закулисные шепотки», такие как, например, подборки фото красивых девушек, которых на форуме немало. Такие подборки непрозрачно намекают на то, что девушки, скорее, «на охоте» или на работе, и, скорее всего, специализируются они не на экономике. В подборку одного из подобных постов попала известная в Уфе блогер и журналист Александра Халай.
Выпуск популярного шоу о людях с паранормальными способностями будет связан с Башкирией — так, жители села Буганак Белорецкого района рассказали о череде странных смертей молодых односельчан. По данным редакции шоу, в селе Буганак за год при странных обстоятельствах ушли из жизни трое молодых мужчин. Разобраться в ситуации решили сразу три экстрасенса — ведьма Марьяна Романова и братья Шепсы.
За пять месяцев текущего года в Башкирии в результате отравления алкоголем скончались 78 человек, что уже на 12 человек больше по сравнению с данными за прошлый год. Показатель смертности вырос с 1,6 до 1,9 на сто тысяч населения. Подробнее ознакомиться с данными статистики можно здесь.
Десять жителей Башкирии стали жертвами стихии на отдыхе за границей. На юге России бушует стихия и в Абхазии из-за селевого потока и сильного 10 жителей Башкирии, 7 из которых дети, остались без документов, но к счастью остались живы. Они помещены в безопасные условия и получают всю необходимую помощь. Власти республики тем временем сообщили о том как отдыхающие попадут домой не имея документов, удостоверяющих личность.
Жители Башкирии показали последствия нашествия непарного шелкопряда. Несмотря на заявления Минлесхоза о безопасности активности по поеданию лесной листвы непарным шелкопрядом, жители с тревогой публикуют голые леса и опасаются, что деревья могут погибнуть. Ждем ответ от министерства, который успокоит жителей региона.
В Башкирии чудом без жертв обошелся пожар в здании, где проводились детские развлекательные квесты. На момент возгорания в кирпичном здании находились 33 человека, 29 из которых дети. Все они смогли эвакуироваться, и никому из них не понадобилась помощь медиков.
15 июня редакция Mkset решил попробовать клубнику из трех ценовых сегментов, от лоу-прайс по 180 рублей за килограмм до тяжелого люкса за 480. Результаты не удивили и с ними можно ознакомиться здесь. Еще немного вкусненького — посплетничали с продавцами меда на рынке и разузнали, что будет с урожаем и с ценами.
В Кировском районном суде города Уфы началось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Лилии Чанышевой*, которая ранее возглавляла Штаб Навального** в Уфе. Женщину обвиняют в в призывах к экстремизму, создании организации, нарушающей права граждан, и участии в экстремистском сообществе. На заседании прозвучал приговор и Рустему Мулюкову, однако он обвинялся лишь по одной статье УК РФ — участие в экстремистском сообществе. Сегодня Чанышеву* суд приговорил к 7,5 годам лишения свободы, Рустему Мулюкову суд назначил 2,5 года колонии общего режима. С просьбой прокомментировать решение суда Mkset обратился к адвокату Юлии Чанышевой Сергею Макаренко.
В Санкт-Петербурге стартовал международный экономический форму, участие в котором принял и Башкортостан. Делегация региона привезла на форум персонажей компьютерной игры для обучения школьников «Киберпасека». Помимо этого, замечены на ПМЭФ-2023 были медведь-биоинженер и роботы, в том числе Атай, название которого с башкирского языка переводится как папа.
В Уфе до 15 августа ограничили движение на дублере улицы Рихарда Зорге. Ограничение вводится на нечетной стороне улицы от дома №13 до строения №25. Как сообщили в мэрии Уфы, данные ограничения связаны с проведением планового капитального ремонта инженерных сетей в рамках подготовительных мероприятий к отопительному сезону в этом году.
Жители Башкирии смогут добраться до курорта в Соль-Илецке на электричке. «Курортный» электропоезд будет курсировать по выходным до 3 сентября. Как сообщили в правительстве Оренбургской области, электропоезд из трех вагонов на 60 мест будут ездить по субботам и воскресеньям — он, что немаловажно, оснащен кондиционером.
Ранее в сети появилась информация о том, что санаторный отдых Башкирии является едва ли не самым дорогим по стране. Mkset решил выяснить, какие впечатления остаются у отдыхающих. Мы изучили отзывы о санаториях на сервисе Яндекс.Карты и делимся ими с вами.
Пчеловоды из села Алга в Стерлитамакском районе заявили о массовой гибели пчел сразу в нескольких местных хозяйствах. Как рассказывают сами пчеловоды, это не единичный случай — тысячи медоносных насекомых по неизвестным причинам погибли на многих местных пасеках. В Россельхознадзоре сообщили, что обращений по поводу массовой гибели пчел к ним не поступало.
Проект крематория в Уфе повторно направили на госэкспертизу. По плану властей должен появиться в северной части Уфы, на участке близ промзоны в Орджоникидзевском районе. Проект объекта не прошел госэкспертизу с первой попытки, специалисты нашли в нем недочеты, они по данным мэрии устранены и документы вновь отправили на проверку.
Стало известно, что управление архитектуры и градостроительства мэрии Уфы возглавит уже бывший руководитель другого управления администрации — капитального строительства. УКС администрации Уфы кандидат экономических наук Руслан Хайруллин возглавлял с конца сентября 2022 года.
Уголовное дело возбуждено в истории с загнивающим детсадом в Бирске. Подозревается в мошенничестве не бюджетное учреждение, а подрядчик, с которым руководство детского учреждения заключило договор на ремонт кровли стоимостью 369 тысяч рублей. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в акт выполненных работ были внесены недостоверные и ложные сведения о полном завершении ремонта, что позволило ООО обогатиться на 195 тысяч рублей.
*Внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
**Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими и запрещены в России.