mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Суд

Выбрать дату
5 ноября
Уфимские рабочие обманули начальство на ₽42 млн
5 ноября, 20:58
Уфимцев обманули с жильем
5 ноября, 14:55
Скандал с мужским маникюром разбирают в Уфе
5 ноября, 09:55
В Черниковке спаивали детей
5 ноября, 07:37
2 ноября
Напавшего на полицейских мужчину арестовали в Башкирии
2 ноября, 13:44
Уфимский подросток обманул пенсионеров на ₽1 млн
2 ноября, 08:05
Мужчина лишился иномарки из-за пьяной езды в Башкирии
2 ноября, 05:19
1 ноября
Видео. В Уфе арестовали высокопоставленного чиновника
1 ноября, 12:12
Ужасный квест довел до суда в Башкирии
1 ноября, 07:22
31 октября
«Царём горы» из Уфы оказалась женщина
31 октября, 09:44
Видео. Стремление к красоте изуродовало уфимку
31 октября, 05:34
30 октября
Экс-ФСИНовец из Башкирии таскал мобильники заключённым
30 октября, 15:11
Бьёт — значит любит: женщина умоляет выпустить из тюрьмы мужа-тирана в Башкирии
30 октября, 15:10
Стрельба в Башкирии — что это было
30 октября, 09:40
Мужчина с пистолетами гонялся за прохожими в Уфе
30 октября, 09:16
Уфимцы разоряют «Рив Гош»
30 октября, 07:54
29 октября
Видео. Грабитель напал на 91-летнюю уфимку
29 октября, 09:47
Видео. В Башкирии халатность инженера обернулась трагедией
29 октября, 07:10
28 октября
Поспать в подъезде в Уфе — ₽90 000
28 октября, 10:11
Придушил, изнасиловал, убил — в Уфе начат суд по громкому делу
28 октября, 10:11

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика