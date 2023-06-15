Власти Башкирии сделали заявление о семьях, пострадавших на отдыхе за границей

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Как сообщил заместитель главы регионального Министерства туризма и предпринимательства Азамат Галин, уже в пятницу, 15 июня, туристы направятся обратно в Башкирию на поезде.
«Они размещены во временном жилье, документы оформляются, сегодня их выдадут. Жители республики выезжают домой завтра поездом, в консульстве пока не знают точное время их отбытия», — прокомментировал заместитель руководителя ведомства Азамат Галин.
Ранее о ситуации также высказалась министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. По её словам, уроженцам республики, пострадавшим от стихии, была оказана вся необходимая помощь. Помимо этого власти Абхазии выделили каждой семье по 100 тысяч рублей в качестве компенсации.