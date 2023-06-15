Власти Башкирии сделали заявление о семьях, пострадавших на отдыхе за границей

Оставшиеся без документов из-за ливня жители Башкирии вернутся домой на поезде

Группа из десяти туристов из Башкирии, среди которых семь детей, осталась без документов после мощного ливня, прошедшего днем ранее в городе Гагра. Их разместили в гостинице, а также пообещали в ближайшее время выдать новые документы, сообщает ТАСС