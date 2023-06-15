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Власти Башкирии сделали заявление о семьях, пострадавших на отдыхе за границей

15 июня 2023, 07:47
Фото: 1MI

Оставшиеся без документов из-за ливня жители Башкирии вернутся домой на поезде

Группа из десяти туристов из Башкирии, среди которых семь детей, осталась без документов после мощного ливня, прошедшего днем ранее в городе Гагра. Их разместили в гостинице, а также пообещали в ближайшее время выдать новые документы, сообщает ТАСС

Как сообщил заместитель главы регионального Министерства туризма и предпринимательства Азамат Галин, уже в пятницу, 15 июня, туристы направятся обратно в Башкирию на поезде.

«Они размещены во временном жилье, документы оформляются, сегодня их выдадут. Жители республики выезжают домой завтра поездом, в консульстве пока не знают точное время их отбытия», — прокомментировал заместитель руководителя ведомства Азамат Галин.

Ранее о ситуации также высказалась министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. По её словам, уроженцам республики, пострадавшим от стихии, была оказана вся необходимая помощь. Помимо этого власти Абхазии выделили каждой семье по 100 тысяч рублей в качестве компенсации.

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