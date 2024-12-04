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Приговор

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Декабрь
Проворовавшегося чиновника отпустили на свободу в Башкирии
4 декабря, 13:39
Уфимец потребует у суда ещё ₽3 млн за ошибочный приговор
4 декабря, 08:32
Ноябрь
Видео. Драку со снегоуборочной лопатой сняли в Башкирии
11 ноября, 19:02
Октябрь
Стрельба в Башкирии — что это было
30 октября, 09:40
Гонки на трассе привели к смерти в Башкирии
30 октября, 08:57
Видео. В Башкирии вынесли приговор за жестокие пытки
25 октября, 07:17
Убийцу из Башкирии отпустили на СВО после попыток суицида
18 октября, 03:25
Сентябрь
Баюкающий труп любимой салаватец сел на 12 лет
24 сентября, 09:27
В Башкирии обстреляли дом
23 сентября, 07:43
Приговор из курятника: игроман попал под суд в Башкирии
10 сентября, 18:29
Пьяный водитель убил пассажира мопеда в Башкирии
2 сентября, 12:18
Август
Аферист продал дом сразу нескольким семьям в Башкирии
23 августа, 10:05
Скандальную чиновницу не удалось отправить за решётку в Башкирии
19 августа, 12:19
Видео. Мигранты попытались сжечь охранника клуба в Уфе
14 августа, 11:47
Пять ударов топором стоили ₽3,7 млн жителю Башкирии
14 августа, 11:05
Уфимский депутат оказался уголовником
Злоумышленник отделался условным сроком, сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ.
9 августа, 09:36
Рабочего зажевало в конвейер на птицефабрике в Башкирии
9 августа, 07:07
Виновнику смертельного ДТП ужесточили приговор
6 августа, 08:00
Июль
Башкирского политолога Галлямова* заочно приговорили к колонии
Бывший коллега Хабирова и автор речей Путина больше года находится в розыске, сообщает следствие.
30 июля, 06:44
Водителю главы Минздрава Башкирии смягчили приговор за смертельное ДТП
Авария с трагическим исходом унесла жизни двоих людей, сообщает Объединенная пресс-служба судов РБ.
29 июля, 11:40

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