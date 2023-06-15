50 оттенков золотого: что будет с медом в Башкирии после массовой гибели пчел

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Башкирия — медовый край. В июле она превращается в настоящий медовый рай, свежий мед откачивают и везут на рынки, где продавцы рады угостить даже случайных гостей ложечкой-другой самого разного меда. Однако урожай 2023 года вновь может омрачить пчелиный мор.
Накануне стало известно, что пчеловоды из села Алга в Стерлитамакском районе Башкирии заявили о массовой гибели насекомых сразу в нескольких местных хозяйствах. По их словам, это не единичный случай — тысячи медоносных насекомых по неизвестным причинам погибли на многих местных пасеках.
Так или иначе причины гибели пчел предстоит выяснить специалистам. Обычных же граждан больше волнует вопрос — удастся ли в скором времени полакомиться свежим медом, не возникнет ли его дефицита и что будет с ценами. Мы отправились на один из уфимских рынков и поговорили с продавцами.
На прилавках «медового» сектора рынка богато и разнообразно. Решительно можно насчитать 50 оттенков золотого, от кремово-бежевого до насыщенного коричневого. Мед у продавцов на любой вкус и цвет. Торговцы уверены, что в этом году с медом в республике проблем не будет.
— Каждый год газеты эти пишут, что меда не будет. У нас на передвижной пасеке все хорошо, но вот заморозки, конечно, могут на урожае отразиться, — уверенно говорит продавец и уточняет, что майского меда в этом году мало. Во всяком случае, конкретно у него продаже его и вовсе нет.
Другая девушка-продавец невольно продолжила тему майского меда и разъяснила, по какой причине молодой весенний мед — это «дефицитный» товар.
— Вы знаете, что майским медом по-хорошему нужно пчел кормить, а не самим его есть? Чтобы июльский мед удался на славу, был вкусным, ароматным и насыщенным. А те, кто весь майский мед продает, тот сам у своих пчел ворует, а их потом сиропом кормит, — безапелляционно заключила она, но заговорчески протянула свою визитку, потому что немного майского меда скоро все-таки откачают и на продажу, но тут, что называется, «кто успел тот и съел».
В целом продавцы мыслят крайне позитивно и уверены, что без меда республика ну никак не останется, тем более сейчас активно цветет липа, а значит самого популярного липового меда должно быть в достатке.
— У нас в районе так сейчас липа шикарно цветет, и с пчелами тьфу-тьфу-тьфу все в порядке, только вот за заморозки переживаем. Свежего урожая все ждем, и в июле его уже продавать будем, — сообщает продавец.
С наличием меда разобрались, а что же будет с ценами на него? И тут продавцы спокойно заверили, что пока что владельцы пасек речи о повышении ценника не ведут, хотя, казалось бы, им резоннее было слукавить о скором повышении цен, чтобы особо впечатлительные сладкоежки закупились полезным лакомством.
— Мы, кто на рынке торгуем, цены вряд ли повысим, частники некоторые сильно свои цены снижают и продукт отдают совсем уж по бросовой цене. Если цену повысим, вообще без покупателей будем. Про качество дешевого меда не скажу ничего, частник частнику рознь ведь, кто-то друзьям и знакомым по сарафанному радио продает и за качеством следит, а то ведь не возьмут больше. А кто-то наоборот гастролирует и может мед разбавить, например, а ты их потом ищи-свищи, — считает одна из продавцов.
Если верить продавцам, то беспокоится не следует. Пчелиный мор, который локальными очагами показывается в Башкирии, не создаст дефицита и подъема цен. Но как будет на деле, мы вскоре увидим, когда пчеловоды начнут собирать медовый урожай.