50 оттенков золотого: что будет с медом в Башкирии после массовой гибели пчел

С наличием меда разобрались, а что же будет с ценами на него? И тут продавцы спокойно заверили, что пока что владельцы пасек речи о повышении ценника не ведут, хотя, казалось бы, им резоннее было слукавить о скором повышении цен, чтобы особо впечатлительные сладкоежки закупились полезным лакомством.