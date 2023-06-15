mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:00

Published Сегодня, 01:00

Modified Сегодня, 01:00

Updated Сегодня, 01:00

Изображение материала

50 оттенков золотого: что будет с медом в Башкирии после массовой гибели пчел

15 июня 2023, 01:00
Фото: mkset.ru
Побывали на рынке и посекретничали с продавцами о том, что происходит на стационарных и на передвижных пасеках после информации о массовой гибели пчел.

Башкирия — медовый край. В июле она превращается в настоящий медовый рай, свежий мед откачивают и везут на рынки, где продавцы рады угостить даже случайных гостей ложечкой-другой самого разного меда. Однако урожай 2023 года вновь может омрачить пчелиный мор.

Накануне стало известно, что пчеловоды из села Алга в Стерлитамакском районе Башкирии заявили о массовой гибели насекомых сразу в нескольких местных хозяйствах. По их словам, это не единичный случай — тысячи медоносных насекомых по неизвестным причинам погибли на многих местных пасеках.

«Все дохлые»: в Башкирии пасечники вновь рассказали о массовой гибели пчел
Узнать подробнее

Так или иначе причины гибели пчел предстоит выяснить специалистам. Обычных же граждан больше волнует вопрос — удастся ли в скором времени полакомиться свежим медом, не возникнет ли его дефицита и что будет с ценами. Мы отправились на один из уфимских рынков и поговорили с продавцами.

50 оттенков медового50 оттенков медового
50 оттенков медового
Фото: mkset.ru

50 оттенков золотого

На прилавках «медового» сектора рынка богато и разнообразно. Решительно можно насчитать 50 оттенков золотого, от кремово-бежевого до насыщенного коричневого. Мед у продавцов на любой вкус и цвет. Торговцы уверены, что в этом году с медом в республике проблем не будет.

— Каждый год газеты эти пишут, что меда не будет. У нас на передвижной пасеке все хорошо, но вот заморозки, конечно, могут на урожае отразиться, — уверенно говорит продавец и уточняет, что майского меда в этом году мало. Во всяком случае, конкретно у него продаже его и вовсе нет.

Другая девушка-продавец невольно продолжила тему майского меда и разъяснила, по какой причине молодой весенний мед — это «дефицитный» товар.

— Вы знаете, что майским медом по-хорошему нужно пчел кормить, а не самим его есть? Чтобы июльский мед удался на славу, был вкусным, ароматным и насыщенным. А те, кто весь майский мед продает, тот сам у своих пчел ворует, а их потом сиропом кормит, — безапелляционно заключила она, но заговорчески протянула свою визитку, потому что немного майского меда скоро все-таки откачают и на продажу, но тут, что называется, «кто успел тот и съел».
не благодарите, подглядели для вас цены, чтобы хотя бы примерно понимать, чего ожидатьне благодарите, подглядели для вас цены, чтобы хотя бы примерно понимать, чего ожидать
не благодарите, подглядели для вас цены, чтобы хотя бы примерно понимать, чего ожидать
Фото: mkset.ru

Сладкая жизнь

В целом продавцы мыслят крайне позитивно и уверены, что без меда республика ну никак не останется, тем более сейчас активно цветет липа, а значит самого популярного липового меда должно быть в достатке.

— У нас в районе так сейчас липа шикарно цветет, и с пчелами тьфу-тьфу-тьфу все в порядке, только вот за заморозки переживаем. Свежего урожая все ждем, и в июле его уже продавать будем, — сообщает продавец.

С наличием меда разобрались, а что же будет с ценами на него? И тут продавцы спокойно заверили, что пока что владельцы пасек речи о повышении ценника не ведут, хотя, казалось бы, им резоннее было слукавить о скором повышении цен, чтобы особо впечатлительные сладкоежки закупились полезным лакомством.

— Мы, кто на рынке торгуем, цены вряд ли повысим, частники некоторые сильно свои цены снижают и продукт отдают совсем уж по бросовой цене. Если цену повысим, вообще без покупателей будем. Про качество дешевого меда не скажу ничего, частник частнику рознь ведь, кто-то друзьям и знакомым по сарафанному радио продает и за качеством следит, а то ведь не возьмут больше. А кто-то наоборот гастролирует и может мед разбавить, например, а ты их потом ищи-свищи, — считает одна из продавцов.
прошлогодний мед тоже очень вкусный, это золото хранится долго и счастливопрошлогодний мед тоже очень вкусный, это золото хранится долго и счастливо
прошлогодний мед тоже очень вкусный, это золото хранится долго и счастливо
Фото: mkset.ru

Если верить продавцам, то беспокоится не следует. Пчелиный мор, который локальными очагами показывается в Башкирии, не создаст дефицита и подъема цен. Но как будет на деле, мы вскоре увидим, когда пчеловоды начнут собирать медовый урожай.

Читайте также:
«Будет мало»: сколько стоит мед в Башкирии в 2022 году и хватит ли его на всех
#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии
Подпишитесь
В Уфе до 15 августа ограничили движение на дублере улицы Рихарда Зорге
Вчера, 15:39
Еда «с гнильцой» и процедуры «на отвали»: что говорят об отдыхе в санаториях Башкирии
Вчера, 10:09
Кибер-пасека и медведь-биоинженер: что Башкирия показывает на ПМЭФ-2023
Вчера, 11:32
Адвокат Лилии Чанышевой* раскрыл от кого зависит, будет ли обжалован приговор суда
Вчера, 07:03
Жители Башкирии смогут добраться до курорта в Соль-Илецке на электричке
Вчера, 06:25
В чем опасность китайских самосвалов для российских дорог
13 июня 10:13