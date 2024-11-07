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Культура

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Ноябрь
Сегодня в Уфе: снежная эпопея, новый налог и нищета
6 ноября, 19:00
Из-за аварии в Башкирии построили Дом культуры
6 ноября, 16:16
Сезон дешевых авиабилетов — куда полететь из Уфы
6 ноября, 04:46
Хабиров призвал отказаться от корпоративов в Башкирии
5 ноября, 18:46
Октябрь
Где эта улица, где этот дом: тест по Уфе времён СССР
30 октября, 18:50
Хабиров съездил в сакральное место
30 октября, 16:30
Уфимскому парку установили «личные границы»
29 октября, 12:12
Новому Моргенштерну* не дали появиться в Уфе
27 октября, 07:37
Автограф по цене квартиры продают в Уфе
27 октября, 04:30
Полувековой монумент получил особый статус в Башкирии
26 октября, 05:28
Сегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог
21 октября, 19:32
В Уфе вынесли решение по забытому особняку
21 октября, 18:35
Уфа празднует 105-летие народного поэта Башкортостана Мустая Карима
21 октября, 15:24
Глава Минкульта обратилась к уфимцам
20 октября, 09:26
Спортивный форум в Уфе: программа второго дня, 18 октября
17 октября, 19:01
Уфа отметит юбилей Мустая Карима
17 октября, 13:05
Хабиров сообщил о смерти легенды
13 октября, 12:39
Мистический объект оградили в Уфе
11 октября, 05:47
Уфимскому фонтану написали стихи
11 октября, 05:14
«Лишние деньги появились?» Уфимцы оценили новую колоннаду
11 октября, 04:04

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