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Общественный транспорт

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Ноябрь
В Уфе появилась первая «теплая» остановка вместо самостроя
13 ноября, 15:09
Уфимец едва не умер в электричке
13 ноября, 13:18
Уфимцы осаждают чиновников требованиями бесплатного проезда
13 ноября, 12:15
Уфимцев просят жаловаться на автобусы
12 ноября, 16:49
Уфимские чиновники вышли к людям из-за скандальной улицы
10 ноября, 11:47
Фуру разорвало напополам в Башкирии
8 ноября, 13:45
В Уфе останавливают всех подряд
8 ноября, 13:04
Октябрь
В Уфе трижды поднимут цены на проезд
31 октября, 07:55
У уфимцев перехватывает дыхание от шакшинских электричек
29 октября, 14:28
Мост между Башкирией и Татарстаном рушится под ногами
28 октября, 06:06
«В Шакше всё спокойно»: чиновники проверили уфимские электрички
24 октября, 11:50
Сегодня в Уфе: транспортный коллапс, конкуренты квадроберов и конец света
22 октября, 21:25
Шакшинский мост закрыт на месяц
22 октября, 19:09
«Сами будете ездить»: Ратмир Мавлиев отчитал чиновника на совещании
22 октября, 12:55
«Как сельдь в бочке или на одной ноге»: уфимцы в ярости от тесных автобусов
22 октября, 09:19
Хорёк-«заяц» катался на троллейбусе по Уфе
13 октября, 07:59
Центр Уфы избавили от парковок
12 октября, 14:42
Уфимцы винят в пробке светофор
10 октября, 06:57
Мед и кумыс — в пробке томись
4 октября, 05:45
Уфимцы требуют ночной общественный транспорт
2 октября, 10:15

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