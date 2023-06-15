Неожиданность для всех: узнали, где продается самая вкусная клубника в Уфе

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Mkset решил провести собственное клубничное расследование и для этого наш корреспондент посетил три торговых точки, где закупил образцы.
Первая клубника «с Кубани» по 180 рублей за килограмм. Куплена на местечковом небольшом рынке. Вторая ягода была приобретена по 480 рублей на Центральном рынке. Третий образец клубника, которую продавали бабушки близ остановки, с их слов, ягода чишминская. 150 рублей за стаканчик.
«Кубанская» клубника за 180 рублей оказалась очень водянистой и абсолютно безвкусной. Клубника «Местная» за 480 рублей оказалась сладкой и ароматной. «Чишминская» клубника от бабушек показалась очень уж кислой.