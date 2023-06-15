mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Изображение материала

Неожиданность для всех: узнали, где продается самая вкусная клубника в Уфе

15 июня 2023, 10:55
Фото: mkset.ru

Проверено на себе: в Уфе килограмм сладкой клубники стоит почти 500 рублей

Дегустацию трех видов ягод по самым разным ценам провел корреспондент Mkset 15 июня.

Mkset решил провести собственное клубничное расследование и для этого наш корреспондент посетил три торговых точки, где закупил образцы.

Первая клубника «с Кубани» по 180 рублей за килограмм. Куплена на местечковом небольшом рынке. Вторая ягода была приобретена по 480 рублей на Центральном рынке. Третий образец клубника, которую продавали бабушки близ остановки, с их слов, ягода чишминская. 150 рублей за стаканчик.

Видео: mkset.ru

«Кубанская» клубника за 180 рублей оказалась очень водянистой и абсолютно безвкусной. Клубника «Местная» за 480 рублей оказалась сладкой и ароматной. «Чишминская» клубника от бабушек показалась очень уж кислой.

Клубничка в дыму: увидели, как уфимцы открыли жаркий сезон шашлыков в Парке Лесоводов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии град уничтожил два гектара клубники
#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы#Видео
Подпишитесь
Банщицы как овчарки: как выглядят 9 общественных бань в Уфе, если нет горячей воды
Сегодня, 10:49
Пилот самолёта из Уфы сделал заявление и ушел на второй круг
Сегодня, 07:50
29 детей едва не сгорели в игровой комнате в Башкирии
Сегодня, 10:36
Бишбармак за 3 тысячи: смотрим меню и цены в ресторане «Башкортостан» на форуме ПМЭФ
Сегодня, 04:48
Смотрим на будущий ЖК бизнес-класса в географическом центре Уфы
Сегодня, 06:42