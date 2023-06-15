Неожиданность для всех: узнали, где продается самая вкусная клубника в Уфе

Первая клубника «с Кубани» по 180 рублей за килограмм. Куплена на местечковом небольшом рынке. Вторая ягода была приобретена по 480 рублей на Центральном рынке. Третий образец клубника, которую продавали бабушки близ остановки, с их слов, ягода чишминская. 150 рублей за стаканчик.