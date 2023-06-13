Вторая попытка: проект крематория в Уфе повторно направили на госэкспертизу

Стало известно на какой стадии в Уфе находится строительство крематория, который по плану властей должен появиться в северной части Уфы, на участке близ промзоны в Орджоникидзевском районе. Проект объекта не прошел госэкспертизу с первой попытки, специалисты нашли в нем недочеты, они по данным мэрии устранены и документы вновь отправили на проверку.