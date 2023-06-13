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Вторая попытка: проект крематория в Уфе повторно направили на госэкспертизу

13 июня 2023, 08:17
Фото: 1MI

Власти раскрыли на какой стадии находится строительство первого крематория в Уфе

Проект после первой экспертизы получил замечания и после их устранения повторно ушел на проверку, сообщили в городской мэрии 13 июня.

Стало известно на какой стадии в Уфе находится строительство крематория, который по плану властей должен появиться в северной части Уфы, на участке близ промзоны в Орджоникидзевском районе. Проект объекта не прошел госэкспертизу с первой попытки, специалисты нашли в нем недочеты, они по данным мэрии устранены и документы вновь отправили на проверку.

Примечательно, что стоимость реализации масштабного проекта определяться уже после того как проект пройдет государственную экспертизу.

— Планы по строительству вышеуказанного объекта не изменились. Строительство муниципального крематория планируется после завершения проектных работ, определения источника финансирования, проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации, — пояснили в мэрии корреспонденту Mkset.

Напомним, в феврале нынешнего года на портале госзакупок Республиканский градостроительный центр разместил тендер — разыскивали подрядчика который проведет актуализацию инженерно-изыскательных работ по строительству городского крематория в Орджоникидзевском районе Уфы. Видимо свою работу подрядчик выполнил и теперь оценку ей предоставит государственная экспертиза.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы
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