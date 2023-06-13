Вторая попытка: проект крематория в Уфе повторно направили на госэкспертизу

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Стало известно на какой стадии в Уфе находится строительство крематория, который по плану властей должен появиться в северной части Уфы, на участке близ промзоны в Орджоникидзевском районе. Проект объекта не прошел госэкспертизу с первой попытки, специалисты нашли в нем недочеты, они по данным мэрии устранены и документы вновь отправили на проверку.
Примечательно, что стоимость реализации масштабного проекта определяться уже после того как проект пройдет государственную экспертизу.
— Планы по строительству вышеуказанного объекта не изменились. Строительство муниципального крематория планируется после завершения проектных работ, определения источника финансирования, проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации, — пояснили в мэрии корреспонденту Mkset.
Напомним, в феврале нынешнего года на портале госзакупок Республиканский градостроительный центр разместил тендер — разыскивали подрядчика который проведет актуализацию инженерно-изыскательных работ по строительству городского крематория в Орджоникидзевском районе Уфы. Видимо свою работу подрядчик выполнил и теперь оценку ей предоставит государственная экспертиза.