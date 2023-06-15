Десять жителей Башкирии стали жертвами стихии на отдыхе за границей

Сообщается, что для уроженцев республики в ближайшее время оформят свидетельства на возвращение на территорию РФ. Помимо этого встречу с пострадавшими провёл третий секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков. В настоящий момент всех пострадавших переселили в гостиницу с трехразовым питанием, также им окажут материальную помощь.