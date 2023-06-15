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Десять жителей Башкирии стали жертвами стихии на отдыхе за границей

15 июня 2023, 05:16
Фото: 1MI

10 жителей Башкирии остались без документов после сильного ливня в Абхазии

Днем ранее, 14 июня, на город Гагры в Абхазии обрушился мощный ливень. Из-за сильного дождя дома оказались затопленными, а движение транспорта затруднено. В результате ненастной погоды десять туристов из Башкирии, семеро из которых дети, остались без документов, сообщает ТАСС

Сообщается, что для уроженцев республики в ближайшее время оформят свидетельства на возвращение на территорию РФ. Помимо этого встречу с пострадавшими провёл третий секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков. В настоящий момент всех пострадавших переселили в гостиницу с трехразовым питанием, также им окажут материальную помощь.

«Они заполняют необходимые формуляры для последующей выдачи им свидетельств на возвращение в Россию. Приложим максимум усилий, чтобы пострадавшие получили указанные документы в кратчайшие сроки», — рассказал он изданию.

Помимо этого ситуацию для ИА Башинформ прокомментировала Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева.

«Мы находимся на связи с администрацией президента Республики Абхазия, получаем актуальную информацию по пострадавшим из-за стихии туристам из Башкортостана. Также мы связались с пострадавшими — это три семьи: трое взрослых и семеро детей. На данный момент их безопасности и здоровью ничего не угрожает, они находятся в новых местах размещения, им предоставлено питание, предложена медпомощь. При этом представитель посольства встречался с пострадавшими, оформляет документы. В ближайшее время они получат новые документы, и при первой возможности смогут вернуться домой. Кроме этого, по распоряжению президента Абхазии, Гагрской администрации каждой семье выплачено по 100 тысяч рублей в качестве компенсации», — прокомментировала Маргарита Болычева.
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