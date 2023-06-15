Десять жителей Башкирии стали жертвами стихии на отдыхе за границей

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Сообщается, что для уроженцев республики в ближайшее время оформят свидетельства на возвращение на территорию РФ. Помимо этого встречу с пострадавшими провёл третий секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков. В настоящий момент всех пострадавших переселили в гостиницу с трехразовым питанием, также им окажут материальную помощь.
«Они заполняют необходимые формуляры для последующей выдачи им свидетельств на возвращение в Россию. Приложим максимум усилий, чтобы пострадавшие получили указанные документы в кратчайшие сроки», — рассказал он изданию.
Помимо этого ситуацию для ИА Башинформ прокомментировала Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева.
«Мы находимся на связи с администрацией президента Республики Абхазия, получаем актуальную информацию по пострадавшим из-за стихии туристам из Башкортостана. Также мы связались с пострадавшими — это три семьи: трое взрослых и семеро детей. На данный момент их безопасности и здоровью ничего не угрожает, они находятся в новых местах размещения, им предоставлено питание, предложена медпомощь. При этом представитель посольства встречался с пострадавшими, оформляет документы. В ближайшее время они получат новые документы, и при первой возможности смогут вернуться домой. Кроме этого, по распоряжению президента Абхазии, Гагрской администрации каждой семье выплачено по 100 тысяч рублей в качестве компенсации», — прокомментировала Маргарита Болычева.