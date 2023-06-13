mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Изображение материала

«Все дохлые»: в Башкирии пасечники вновь рассказали о массовой гибели пчел

13 июня 2023, 09:19
Фото: 1MI

Пчеловоды заявили о массовой гибели пчел в Башкирии

Пчеловоды из села Алга в Стерлитамакском районе заявили о массовой гибели насекомых сразу в нескольких местных хозяйствах, сообщает ИА «Башинформ»

Как рассказывают сами пчеловоды, это не единичный случай — тысячи медоносных насекомых по неизвестным причинам погибли на многих местных пасеках.

В Россельхознадзоре информагенству сообщили, что обращений по поводу массовой гибели пчел к ним не поступало.

Напомним, годом ранее пчеловоды уже сообщали о массовой гибели медоносных насекомых на пасеках республики. Так, по данным региональной прокуратуры, в июле 2022 года в деревне Новоальметьево было выявлено нарушение требований санитарно-эпидемиологического и ветеринарного-санитарного законодательства. В частности, одно из предприятий не оповестило владельцев ближайших пасек о предстоящей химической обработке.

Помимо этого в мае 2021 года пчеловодов не оповестили о проведении дезинсекции от непарного шелкопряда. Обработка без предупреждения уничтожила не только вредителя, но и большое количество пчелосемей. На возмещение ущерба власти Башкирии направили порядка 17 миллионов рублей.

Читайте также:
Хабиров решил поддержать пчеловодство после того, как «тяпнул» мед у пчелПасечникам из Башкирии выплатили 17 миллионов рублей за гибель пчелВ Башкирии вновь фиксируют массовую гибель пчелВ Башкирии деревья вновь страдают от непарного шелкопряда«Через экран плохо стало»: житель Башкирии показал, как выглядит нашествие шелкопряда
#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Каким будет лето в Башкирии в 2023 году
Сегодня, 06:33
«Кайфанула донельзя»: Настя Ивлеева поделилась впечатлениями от Уфы и уфимцев
Сегодня, 05:28
Вторая попытка: проект крематория в Уфе повторно направили на госэкспертизу
Сегодня, 08:17
Уголовное дело возбуждено в истории с загнивающим детсадом в Башкирии
Сегодня, 07:36
Сердце гиганта: как работает ЛПДС «Нурлино», одна из крупнейших в «Транснефть — Урал»
8 июня 11:29