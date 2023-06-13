«Все дохлые»: в Башкирии пасечники вновь рассказали о массовой гибели пчел

Напомним, годом ранее пчеловоды уже сообщали о массовой гибели медоносных насекомых на пасеках республики. Так, по данным региональной прокуратуры, в июле 2022 года в деревне Новоальметьево было выявлено нарушение требований санитарно-эпидемиологического и ветеринарного-санитарного законодательства. В частности, одно из предприятий не оповестило владельцев ближайших пасек о предстоящей химической обработке.