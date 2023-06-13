«Все дохлые»: в Башкирии пасечники вновь рассказали о массовой гибели пчел

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Как рассказывают сами пчеловоды, это не единичный случай — тысячи медоносных насекомых по неизвестным причинам погибли на многих местных пасеках.
В Россельхознадзоре информагенству сообщили, что обращений по поводу массовой гибели пчел к ним не поступало.
Напомним, годом ранее пчеловоды уже сообщали о массовой гибели медоносных насекомых на пасеках республики. Так, по данным региональной прокуратуры, в июле 2022 года в деревне Новоальметьево было выявлено нарушение требований санитарно-эпидемиологического и ветеринарного-санитарного законодательства. В частности, одно из предприятий не оповестило владельцев ближайших пасек о предстоящей химической обработке.
Помимо этого в мае 2021 года пчеловодов не оповестили о проведении дезинсекции от непарного шелкопряда. Обработка без предупреждения уничтожила не только вредителя, но и большое количество пчелосемей. На возмещение ущерба власти Башкирии направили порядка 17 миллионов рублей.