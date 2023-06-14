Адвокат Лилии Чанышевой* раскрыл от кого зависит, будет ли обжалован приговор суда

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
14 июня в Уфе прозвучал приговор Лилии Чанышевой*, которая ранее возглавляла Штаб Навального** в Уфе. Женщине назначили наказание в виде реального лишения свободы на срок 7,5 лет. Mkset обратился к защитнику Чанышевой и выяснил планы по дальнейшей работе защиты.
— Сам буду о приговоре узнавать от своих коллег по телефону. Если будет оправдательный приговор, не будем обжаловать. Тогда будут обжаловать прокуроры. Обвинительный — наверное, будем обжаловать. Последнее слово здесь — за Лилией. Ждём и надеемся на совесть и здравый смысл, — сообщил корреспонденту Макаренко.
Напомним, в ноябре 2021 года Лилию Чанышеву взяли под стражу прямо в зале Кировского райсуда Уфы. С тех пор она побывала в СИЗО Уфы, Москвы и даже Челябинска. Сегодня судья Азамат Бикчурин огласил приговор, в соответствии с которым Чанышеву отправят за решетку на 7,5 лет, а Рустема Мулюкова на 2,5 года.
*Внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
**Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими и запрещены в России.