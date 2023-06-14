Адвокат Лилии Чанышевой* раскрыл от кого зависит, будет ли обжалован приговор суда

Напомним, в ноябре 2021 года Лилию Чанышеву взяли под стражу прямо в зале Кировского райсуда Уфы. С тех пор она побывала в СИЗО Уфы, Москвы и даже Челябинска. Сегодня судья Азамат Бикчурин огласил приговор, в соответствии с которым Чанышеву отправят за решетку на 7,5 лет, а Рустема Мулюкова на 2,5 года.