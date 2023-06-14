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Published Сегодня, 06:25

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Updated Сегодня, 06:27

Жители Башкирии смогут добраться до курорта в Соль-Илецке на электричке

14 июня 2023, 06:25

С 17 июня до Соль-Илецка жители Башкирии смогут доехать на электричке

«Курортный» электропоезд будет курсировать по выходным до 3 сентября, сообщило правительство Оренбургской области.

О том, что добраться до курортного города Соль-Илецк в Оренбургской области станет проще добираться «своим ходом», сообщили в правительстве соседнего региона. Из его столицы Оренбурга будут курсировать комфортабельные электропоезда выходного дня. И запускаются они специально для туристов.

Электропоезд из трех вагонов на 60 мест будут ездить по субботам и воскресеньям — он, что немаловажно, оснащен кондиционером. Из Оренбурга отправление электрички намечено на 10:20, прибытие — в 11:40. Обратно из Соль-Илецка отправление в 18:50 и прибытие — в 20:10. Путь на курорт займет 1 час 20 минут, а цена билета в один конец будет весьма скромной — 180 рублей.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что электропоезд будет курсировать и для удобства туристов, и для того, чтобы разгрузить автомобильные дороги.

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#Общество#Дороги#Общественный транспорт#Транспорт#Автомобиль#Летний оздоровительный отдых#Ирина Деревянчук
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