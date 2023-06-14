Жители Башкирии смогут добраться до курорта в Соль-Илецке на электричке

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
О том, что добраться до курортного города Соль-Илецк в Оренбургской области станет проще добираться «своим ходом», сообщили в правительстве соседнего региона. Из его столицы Оренбурга будут курсировать комфортабельные электропоезда выходного дня. И запускаются они специально для туристов.
Электропоезд из трех вагонов на 60 мест будут ездить по субботам и воскресеньям — он, что немаловажно, оснащен кондиционером. Из Оренбурга отправление электрички намечено на 10:20, прибытие — в 11:40. Обратно из Соль-Илецка отправление в 18:50 и прибытие — в 20:10. Путь на курорт займет 1 час 20 минут, а цена билета в один конец будет весьма скромной — 180 рублей.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что электропоезд будет курсировать и для удобства туристов, и для того, чтобы разгрузить автомобильные дороги.