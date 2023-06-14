Еда «с гнильцой» и процедуры «на отвали»: что говорят об отдыхе в санаториях Башкирии

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
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Updated Сегодня, 10:35
Геокурорт «Янгантау» расположен на территории геопарка ЮНЕСКО. По информации на сайте санатория, гора Янгантау, расположенная меж горных хребтов Южного Урала на северо-востоке Башкортостана, является уникальным природным центром здоровья, не имеющим аналогов в мире. Каждый год «Янгантау» посещают более тридцати тысяч россиян и представителей зарубежья.
Пользователи называют санаторий одним из лучших в России — средняя оценка, по данным Яндекса, твёрдая пятерка. Подавляющее большинство отзывов положительные. Едва ли не каждый оценивает свое пребывание в санатории на пять звезд. Отдыхавшие в санатории отмечают высокий уровень сервиса, разнообразное питание и лечебные процедуры. Среди преимуществ санатория пользователи называют его природу.
Однако не все пользователи согласны со столь высокими оценками. Некоторые утверждают, что стоимость путёвок в санаторий сильно завышена, а уровень услуг оставляет желать лучшего. К примеру, Юрий У. в своем отзыве об отдыхе говорит, что оздоровительные процедуры там якобы выполняют «на отвали». Медсестры, по его словам, якобы игнорируют просьбы о замене лечения, а массаж будто бы делают около пяти минут. При этом тот же пользователь положительно отметил питание, обслуживание номеров и развлекательную программу в данном санатории.
Санаторий «Красноусольск» расположен в 130 километрах от Уфы. Отдыхающим здесь предлагают оздоровительные программы, в том числе грязе- и водолечебницы, бассейн с каскадным душем, теннисный корт, спортзал и многое другое.
Средняя оценка такая же, как и у предыдущего оздоровительного комплекса, — 5 из 5. Пользователи также хвалят местную природу и свежий воздух. Отмечают большую ухоженную территорию, утиное озеро, лес, минеральные источники и лечебную грязь. Похвалы (в большинстве своем) удостаиваются кухня и сервис. По словам пользователей, «кормят здесь на убой», а персонал «работает с любовью к своему делу».
Однако некоторые остаются недовольными большими очередями на процедуры. Также в нескольких отзывах пользователи негативно высказываются о меню, которое, по их словам, «оставляет желать лучшего» и «так готовят в любой столовой». Один из отзывов касается обслуживания и, в частности, коммуникации с санаторием. Как заявляет Валерий М., на сайте часто указаны недействительные номера телефонов, по которым нельзя дозвониться до нужного сотрудника, что, по его мнению, «грустно немного, потому что вообще-то место классное».
Как указано на сайте здравницы, «Зеленая роща» в основном специализируется на бальнеологических (водолечебных — прим.ред) процедурах. Благодаря минеральным водам здесь создана система, в которой комфорт сочетается с восстановительным лечением. С правого берега реки Уфимки открывается живописный вид.
Оценка пользователей Яндекс здесь несколько ниже по сравнению с предыдущими — 4,5 из 5. Примечательно, что отзывы здесь гораздо более разнообразные. Многие отмечают, что территория санатория — облагороженный зеленый парк — отлично подходит для размеренных пеших прогулок и для наслаждения пейзажами, открывающимися с Лысой горы. Среди плюсов выделяют вкусное и полезное меню, приветливый персонал и медицинские услуги высокого уровня.
Однако наравне с этим есть немало отзывов критического содержания. Так, некоторые из числа отдыхавших говорят о невкусной еде в столовой и равнодушном персонале, которого в санатории якобы не хватает. Лечебные процедуры у многих также вызвали вопросы. Помимо этого в нескольких отзывах упоминаются проблемы в самих номерах. Где-то, по словам отдыхающих, был неисправным свет, где-то не работал телевизор или фен. Одну гостью возмутило то, что для постояльцев не предусмотрены скидки ни на каток, ни на тюбинг.
Санаторий «Якты-Куль» расположен на берегу одноименного озера в окружении Уральских гор. Озеро Якты-Куль (ещё его называют «Банное» — прим.ред) признано самым глубоководным пресным водоемом республики, с прозрачной и чистой водой, белым кварцевым песком на пляже.
Люди отмечают живописность местной природы, подчеркивая, что из некоторых номеров там открывается роскошный вид на озеро Банное. Хорошо отзываются и о местном пляже близ озера, купание в котором, как считают многие, может неплохо разнообразить пребывание в санатории. Отмечают кухню и работу персонала. Некоторые пользователи, по признаниям, не изменяют отдыху в этом санатории уже в течение многих лет. Гости санатория также обращают внимание на возможности для занятия спортом: прокат коньков и лыж.
В одном из популярных отзывов отдыхавшие жалуются на питание, качество которого по их мнению, заметно ухудшилось. Якобы раньше в меню были представлены различные виды мяса и рыбы, а на каждую трапезу гостям подавали много хлебобулочных изделий, также там якобы сильно урезали порции, а вкусовые характеристики отдельных блюд вообще, по их мнению, не поддаются описанию. В другом отзыве отдыхавший предположил, что в кафе не хватает официантов — обслуживающий персонал, по его словам, едва успевал за посетителями.
Санаторий в Аскинском районе Башкирии окружен смешанным лесом, рекой, живописным пейзажем, а также источниками с минеральной водой и «святым» ключом. Основными природными лечебными факторами санатория называют континентальный лесной климат, минеральную воду с высоким содержанием сероводородных ионов, слабоминерализованную воду источника «Святой ключ», по химическому составу идентичную водам из термальных источников в чешских Карловых Варах.
Санаторий «Танып», по данным Яндекс.Карт, также имеет среднюю оценку 4 из 5. Впечатления об отдыхе у большинства бывших постояльцев положительные. Место называют прекрасным вариантом как для отдыха, так и для лечения. Отдыхавшие говорят о разнообразных и эффективных оздоровительных процедурах, отдельно отмечая теплые переходы, соединяющие разные корпуса. Имеются тут и несколько отзывов, адресованных персонально некоторым из специалистов-медиков. В целом о персонале отзываются хорошо, ровно как и о разнообразии меню в санатории.
Некоторые отзывы более критичны. Люди недовольны излишней, по их мнению, коммерционализацией санатория: «платишь такие деньги, а почти все нормальное платно» — гласит один из комментариев. Также претензии вокруг себя собрало питание в здравнице. Один из отдыхавших рассказывает, что кухня там якобы весьма посредственная: отдельные блюда могут подаваться недоготовленными, а что-то, наоборот, пережаренным, а то и вовсе якобы «с гнильцой», на столах редко можно найти салфетки, во вторую смену якобы не получится найти десертов.
На сайте лечебницы отдыхающим рассказывают о чистом воздухе, наполненном запахом полевых цветов и ароматами хвойного леса, тишине, удаленности от города и близости к девственному лесу, которые создают особую атмосферу душевного покоя и умиротворенности. В санатории проводится лечение болезней позвоночника и суставов, верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой и нервной систем.
На 4,4 из пяти оценивают пользователи санаторий «Ай». Отмечают вкусное питание и разнообразное лечение. По мнению многих, санаторий может подойти любителям совмещать спокойный отдых с лечебными процедурами с активными видами спорта, к примеру, с катанием на коньках и лыжах.
Противоречивые отклики имеются на работу персонала санатория. Кто-то говорит о том, что сотрудники здесь «приветливы и учтивы», а кто-то, напротив, говорит о хамстве и грубости, с которыми им пришлось тут столкнуться. Некоторых разочаровал платный фитнес-зал, который, со слов бывших постояльцев, больше похож на «душную комнату с тренажёрами». Также некоторые остались недовольны состоянием номеров. Сразу в нескольких отзывах отдыхавшие пишут о некачественных матрацах, скрипучих дверцах и неработающей технике.
Как сообщается на сайте санатория, «Ассы» — уникальное место, где сочетаются природная красота, лечебные возможности и комфортный отдых. Здравница специализируется на лечении заболеваний костно-мышечной системы, кожи и нервной системы.
Санаторий имеет среднюю оценку в 4,8 балла из 5. По мнению пользователей, здесь есть всё для хорошего отдыха: природа, чистый, воздух, хорошие корпуса и просторные номера, вкусная кухня со свежими продуктами, вежливое и приветливое обслуживание. Многие пользователи пишут, что уже много раз побывали здесь. Кого-то завораживают местные пейзажи, кто-то остался под большим впечатлением от медобслуживания и процедур.
При этом есть пользователи, оставшиеся недовольными. У некоторых вопросы вызвала квалификация персонала. Многих смутили платные услуги, среди которых, к примеру, сауна и фитнес-зал. Смущала и концертная программа, которой там якобы нет, а на всех мероприятиях как будто звучит одна и та же музыкальная запись. Однако один из отзывов сильно отличается от других и больше напоминает эссе с развернутыми комментариями по каждому пункту. Краткое содержание: плохо всё, начиная с момента заселения в номера и заканчивая расписанием процедур.
Этот многопрофильный санаторий предлагает отдыхающим различные лечебные и оздоровительные программы с сапропелевыми грязями и минеральными водами. На территории здравницы есть источник с собственной питьевой минеральной водой «Карагай», богатой фтором и йодом, а для грязевых аппликаций используются местные иловые грязи из озера Культубак.
Большинство отзывов положительные. Хвалят лечение и персонал, меню и местную природу. Многим из отдыхавших, как следует из отзывов, особенно нравится месторасположение здравницы, а также его сравнительно небольшая территория, где не нужно «бегать из одного корпуса в другой».
По мнению же некоторых, стоимость путевок сюда неоправданно завышена. Якобы уборка номеров проводится здесь раз в несколько дней, питание невкусное, а процедур мало. Некоторых возмутила платная парковка, а также заселение в номера. По словам одного из пользователей, ранее в номера здесь заселяли за 10-15 минут, а во время его последнего визита процедура якобы растянулась на час.
В недалеко расположившемся от Уфы санатории предлагают широкий спектр услуг по лечению органов пищеварения и органов дыхания нетуберкулезного характера.
Как и везде, отзывы разнятся между собой. Средняя оценка 4,6. Большинство отдыхавших здесь рассказывают о приветливом персонале, качественных услугах, вкусном питании, комфортабельных номерах и хороших результатах после лечения.
Однако не обошлось и без ложки дёгтя. Пользовательница Наиля А. говорит о плохих номерах и «ужасном» состоянии раковин и туалета. Уборку номеров, по ее словам, якобы проводили через день, а ещё постояльцы, с её слов, сами должны были менять постельное бельё. Не обошла женщина стороной и столовую: еда на ее вкус однообразная и невкусная, а порции маленькие. Женщина надеялась, что сможет гулять здесь в вечернее время, однако прогулки омрачили пролегающие здесь неподалеку ж/д пути. При этом она отмечает, что «лечение хорошее, медперсонал отличный, а все остальное на 3 звезды не тянет».