Еда «с гнильцой» и процедуры «на отвали»: что говорят об отдыхе в санаториях Башкирии

При этом есть пользователи, оставшиеся недовольными. У некоторых вопросы вызвала квалификация персонала. Многих смутили платные услуги, среди которых, к примеру, сауна и фитнес-зал. Смущала и концертная программа, которой там якобы нет, а на всех мероприятиях как будто звучит одна и та же музыкальная запись. Однако один из отзывов сильно отличается от других и больше напоминает эссе с развернутыми комментариями по каждому пункту. Краткое содержание: плохо всё, начиная с момента заселения в номера и заканчивая расписанием процедур.