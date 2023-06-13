Уголовное дело возбуждено в истории с загнивающим детсадом в Башкирии

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
В башкирском Бирске прокуратура провела проверку исполнения законодательства об образовании и по ее результатам было возбуждено уголовное дело. Важно отметить, что подозревается в мошенничестве не бюджетное учреждение, а подрядчик, с которым руководство детского учреждения заключило договор на ремонт кровли стоимостью 369 тысяч рублей.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в акт выполненных работ были внесены недостоверные и ложные сведения о полном завершении ремонта, что позволило ООО обогатиться на 195 тысяч рублей.
Однако разоблачила мошенничество недобросовестного подрядчика сама природа. Когда в марте в республике началось потепление, и детский сад попросту затопило, в связи с чем по инициативе прокуратуры деятельность образовательного учреждения была приостановлена.
Речь идет о детском саду «Аленушка», фотографии которого минувшей весной облетели все соцсети, а следом и СМИ. Предположения об этом подтвердил информированный источник издания. Фотографии учреждения сравнивали с кадрами из фильма ужасов, а комментаторы возмущались, по какой причине о страшной картине в детсаду его сотрудники не сообщали ранее.
Дело по статье мошенничество уже расследуется, а его ход контролирует прокуратура.