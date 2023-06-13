Уголовное дело возбуждено в истории с загнивающим детсадом в Башкирии

Речь идет о детском саду «Аленушка», фотографии которого минувшей весной облетели все соцсети, а следом и СМИ. Предположения об этом подтвердил информированный источник издания. Фотографии учреждения сравнивали с кадрами из фильма ужасов, а комментаторы возмущались, по какой причине о страшной картине в детсаду его сотрудники не сообщали ранее.