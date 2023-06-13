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Уголовное дело возбуждено в истории с загнивающим детсадом в Башкирии

13 июня 2023, 07:36
Фото: 1MI

Подрядчик в Башкирии «затопил» детсад и заработал 195 тысяч рублей и уголовное дело

О том, что в Бирске мошенничество подрядчика лишило детей садика рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии 13 июня.
Сюжет
Дети

В башкирском Бирске прокуратура провела проверку исполнения законодательства об образовании и по ее результатам было возбуждено уголовное дело. Важно отметить, что подозревается в мошенничестве не бюджетное учреждение, а подрядчик, с которым руководство детского учреждения заключило договор на ремонт кровли стоимостью 369 тысяч рублей.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в акт выполненных работ были внесены недостоверные и ложные сведения о полном завершении ремонта, что позволило ООО обогатиться на 195 тысяч рублей.

Однако разоблачила мошенничество недобросовестного подрядчика сама природа. Когда в марте в республике началось потепление, и детский сад попросту затопило, в связи с чем по инициативе прокуратуры деятельность образовательного учреждения была приостановлена.

Речь идет о детском саду «Аленушка», фотографии которого минувшей весной облетели все соцсети, а следом и СМИ. Предположения об этом подтвердил информированный источник издания. Фотографии учреждения сравнивали с кадрами из фильма ужасов, а комментаторы возмущались, по какой причине о страшной картине в детсаду его сотрудники не сообщали ранее.

Дело по статье мошенничество уже расследуется, а его ход контролирует прокуратура.

«Как из фильма ужасов»: жители Башкирии показали загнивающий детсад «Аленушка»
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#Ирина Деревянчук#Дети#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии
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