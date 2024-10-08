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Судебное заседание

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Октябрь 2024
Болтливость помогла раскрыть 13-летний «глухарь»
8 октября 2024, 08:01
Август 2024
Видео. Уфимцы устроили «бои без правил» на пешеходном переходе
16 августа 2024, 12:11
Март 2024
Заседание по уголовному делу пиарщицы Хабирова назначено на 19 марта
14 марта 2024, 11:52
Декабрь 2023
В Башкирии обвиняемый в убийстве Дианы Сафаровой рассказал свою версию произошедшего
Об этом сообщает адвокат потерпевшей стороны.
20 декабря 2023, 09:26

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