Девушки «на охоте»: журналистка из Уфы оказалась в скандальной подборке красоток ПМЭФ

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Ежегодно на полях Петербургского международного экономического форума идут не только деловые мероприятия, но и разные «закулисные шепотки», такие как, например, подборки фото красивых девушек, которых на форуме немало. Такие подборки непрозрачно намекают на то, что девушки, скорее, «на охоте» или на работе, и, скорее всего, специализируются они не на экономике. В подборку одного из подобных постов попала известная в Уфе блогер и журналист Александра Халай.
Сама девушка работает в сфере риэлторских услуг, а также ведет блог о Санкт-Петербурге, где сейчас и проживает.
— Попала странным образом, так как на разных постах про Питер в своем блоге тестировала хештег #пмэф, чтобы посмотреть, как поднимутся охваты. Почему-то журналисты взяли только мое фото, там ещё есть десяток фото и видео без моего лица, а с достопримечательностями Петербурга и этим хештегом, — объяснила свое попадание в неоднозначную подборку девушка.
Напомним, на полях ПМЭФ работает ресторан башкирской кухни, журналисты написали о его меню и опубликовали цены на национальные лакомства.