Девушки «на охоте»: журналистка из Уфы оказалась в скандальной подборке красоток ПМЭФ

Ежегодно на полях Петербургского международного экономического форума идут не только деловые мероприятия, но и разные «закулисные шепотки», такие как, например, подборки фото красивых девушек, которых на форуме немало. Такие подборки непрозрачно намекают на то, что девушки, скорее, «на охоте» или на работе, и, скорее всего, специализируются они не на экономике. В подборку одного из подобных постов попала известная в Уфе блогер и журналист Александра Халай.