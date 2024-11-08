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Экономика

Свежие экономические новости Башкирии и России. Тенденции регионального и российского развития экономики на сайте сетевого издания Mkset.ru

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Ноябрь
Трамп победил: реакция рынка и инвесторов
8 ноября, 09:00
Сегодня в Уфе: снежная эпопея, новый налог и нищета
6 ноября, 19:00
Ипотека в Башкирии скоро обвалится
1 ноября, 14:27
Цены на квартиры в Башкирии взлетели на треть
1 ноября, 05:00
Октябрь
Налоги до 1% снижают в Башкирии
30 октября, 07:01
Коммунальный ад, скандальный мост и СВО: итоги совещания правительства
28 октября, 17:36
Уфа. Главное: транспортный хаос, холодные батареи, кадровые рокировки
25 октября, 19:01
В России взлетела ключевая ставка — почему
25 октября, 10:46
Бюджет Башкирии останется «минусовым»
25 октября, 09:52
Повышение ключевой ставки — что говорят эксперты
24 октября, 08:14
В Октябрьском прошел день открытых дверей для предпринимателей и компаний Башкирии
23 октября, 06:43
Хабиров готовит обращение к Курултаю
22 октября, 11:31
Жители Башкирии нищие по меркам России
21 октября, 09:32
В ТПП РБ состоялась встреча с делегацией КНР
17 октября, 06:28
Неожиданный рост цен ждет россиян
16 октября, 08:27
В Уфе пройдет Первый Межрегиональный Налоговый Форум РБ
15 октября, 10:20
Цены на молоко взлетели в Уфе
14 октября, 16:35
Купить машину за ₽40 000 предлагают в Уфе
14 октября, 09:24
Печальные новости про семейную ипотеку: как теперь купить жилье
14 октября, 08:35
Башкирия рухнула на рынке труда
11 октября, 14:55

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