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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

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«Всё усыпано трупами»: пасечник из Башкирии сообщил о массовом море пчел

16 июня 2023, 09:32
Фото: mkset.ru

Житель деревни под Ишимбаем заявил о море и показал погибших на его участке пчел

Участок усеянный умершими пчелами запечатлел и показал Mkset читатель.

В Башкирии снова жалуются на массовую гибель пчел. На этой неделе жители Стерлитамакского района рассказали о том, что их пчелы внезапно погибли, вслед за ними в редакцию Mkset обратился пчеловод из города Ишимбай.

Ситуацию на своем участке он обозначил как «массовое вымирание пчёл в Башкирии из-за обработки полей химикатами».

— Фермер обработал поля с подсолнухами неизвестными химикатами, после чего началось массовое вымирание пчёл во всем микрорайоне Смакаево города Ишимбая. Мертвые пчелы буквально по всему участку! Все доходы пчеловодов под угрозой. У одного из пчеловодов пострадало аж 200 пчелосемей! Очень просим обратить внимание, — обратился он к компетентным службам.
так выглядят последствия якобы "обработки подсолнечника"так выглядят последствия якобы "обработки подсолнечника"
так выглядят последствия якобы "обработки подсолнечника"
Фото: mkset.ru

Уточнил автор и тот момент, что к нему на участок ветслужба уже приезжала и специалисты взяли мертвых пчел на анализ.

Напомним, об аналогичной жалобе из Стерлитамакского района Mkset сообщал в начале недели, также ранее власти сообщали, что обработка от непарного шелкопряда, атаковавшего Башкирию, не вредна ни людям, ни пчелам.

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#Общество#Новости Башкирии#Ирина Деревянчук
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