«Всё усыпано трупами»: пасечник из Башкирии сообщил о массовом море пчел

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В Башкирии снова жалуются на массовую гибель пчел. На этой неделе жители Стерлитамакского района рассказали о том, что их пчелы внезапно погибли, вслед за ними в редакцию Mkset обратился пчеловод из города Ишимбай.
Ситуацию на своем участке он обозначил как «массовое вымирание пчёл в Башкирии из-за обработки полей химикатами».
— Фермер обработал поля с подсолнухами неизвестными химикатами, после чего началось массовое вымирание пчёл во всем микрорайоне Смакаево города Ишимбая. Мертвые пчелы буквально по всему участку! Все доходы пчеловодов под угрозой. У одного из пчеловодов пострадало аж 200 пчелосемей! Очень просим обратить внимание, — обратился он к компетентным службам.
Уточнил автор и тот момент, что к нему на участок ветслужба уже приезжала и специалисты взяли мертвых пчел на анализ.
Напомним, об аналогичной жалобе из Стерлитамакского района Mkset сообщал в начале недели, также ранее власти сообщали, что обработка от непарного шелкопряда, атаковавшего Башкирию, не вредна ни людям, ни пчелам.