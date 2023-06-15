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«Скоро сожрут всё»: смотрим, как жуткие насекомые атаковали леса в Башкирии

15 июня 2023, 06:45
Фото: 1MI

Жители Башкирии показали последствия нашествия непарного шелкопряда

Нашествие непарного шелкопряда по всей Башкирии накануне прокомментировал министр лесного хозяйства РБ, заявив, что в пяти районах ведется обработка территорий. Однако жители республики все чаще стали сообщать о «голых» деревьях вдоль трасс и о появлении гусениц в Уфе.

Первыми о нашествии непарного шелкопряда в Башкирии сообщили жители Аургазинского района еще в конце мая. В частности, по словам жителей деревни Новофедоровка, насекомые рекой стекались из леса на приусадебный участок.

В это же время вдоль трассы в 25 километрах от Булгаково автомобилисты уже замечали наполовину голые березы вдоль проезжей части.

Видео: БашДТП

А это все, что якобы осталось от деревьев в Аургазинском районе в июне, передают местные жители.

Фото: БашДТП

Позднее насекомые появились в Миякинском районе. Очевидцы показывают столб линии электропередач, который полностью облепили гусеницы шелкопряда.

Фото: БашДТП

О том, что ситуация с непарным шелкопрядом в республике тревожная, 5 июня подтвердили и власти. Так, по данным минлесхоза РБ, в этом году площадь заселения насекомыми составила 390 тысяч гектаров. При этом обработка ведется в лесных массивах только на площади 67 тысяч гектаров в Баймакском, Федоровском, Бижбулякском, Миякинском и Белебеевском районах.

Глава ведомства заявил, что бороться в нашествием шелкопряда на всей территории нельзя, так как санитарные правила этого не позволяют. Это связано с тем, что препараты, которыми обрабатывается территория, влияют как на людей, так и на насекомых.

Тогда же глава Башкирии Радий напомнил о важности недопущения гибели пчел, как это бывало ранее. Однако пчеловоды из села Алга в Стерлитамакском районе уже заявляли о массовой гибели насекомых сразу в нескольких местных хозяйствах.

Между тем жители республики продолжают делится кадрами «пораженных» лесных массивов вдоль дорог и трасс. Так, в Благоварском районе, со слов жителей, «все деревья съедены шелкопрядом».

Видео: БашДТП

Добрался шелкопряд уже и до Чишминского района и Уфы. Жители деревни Арово сообщают о практически полностью оголенной березовой роще, аналогичная ситуация и по дороге в село Чишмы.

Уфимцы в это же время сообщают, что в центре города были обнаружены гусеницы, похожие на непарного шелкопряда.

— Кажется, что они скоро сожрут всё. На Зорге уже есть единичные голые деревья, — сообщила уфимка.

Видео: БашДТП

Ранее глава минлесхоза Башкирии Шарафутдинов сообщал, что даже двукратное полное объедание листвы не приводит к гибели деревьев. Жизненный цикл шелкопряда говорит о том, что уже через 10-14 дней шелкопряд перестанет питаться, и на деревьях проклюнется вторичная листва.

Mkset направил письменный запрос в Министерство лесного хозяйства Башкирии. Мы опубликуем ответ, как только его получим.

#Элина Сайфранова#Видео#Новости Башкирии#Непарный шелкопряд#Нашествие непарного шелкопряда#Насекомые#Экология#Лес
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