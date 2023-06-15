«Скоро сожрут всё»: смотрим, как жуткие насекомые атаковали леса в Башкирии

О том, что ситуация с непарным шелкопрядом в республике тревожная, 5 июня подтвердили и власти. Так, по данным минлесхоза РБ, в этом году площадь заселения насекомыми составила 390 тысяч гектаров. При этом обработка ведется в лесных массивах только на площади 67 тысяч гектаров в Баймакском, Федоровском, Бижбулякском, Миякинском и Белебеевском районах.