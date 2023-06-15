29 детей едва не сгорели в игровой комнате в Башкирии

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Сообщается, что из объятого пламенем кирпичного здания было эвакуировано 33 человека, из которых 29 дети. Медики провели осмотр эвакуированных граждан — никто из них в госпитализации не нуждался.
В тушении огня были задействованы 18 человек и 5 единиц техники. Пожар потушен на площади 10 квадратных метров и менее чем за 20 минут с момента поступления сообщения о нем.
Напомним, ранее в Уфе произошёл крупный пожар в кинотеатре «Искра». В качестве предварительной версии специалисты назвали неосторожное обращение с огнем в террасе неустановленными лицами.