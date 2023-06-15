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29 детей едва не сгорели в игровой комнате в Башкирии

15 июня 2023, 10:36
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ
Двухэтажное здание, где проводились развлекательные квесты, загорелось в городе Нефтекамск, сообщает пресс-служба МЧС по РБ
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Дети

Сообщается, что из объятого пламенем кирпичного здания было эвакуировано 33 человека, из которых 29 дети. Медики провели осмотр эвакуированных граждан — никто из них в госпитализации не нуждался.

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

В тушении огня были задействованы 18 человек и 5 единиц техники. Пожар потушен на площади 10 квадратных метров и менее чем за 20 минут с момента поступления сообщения о нем.

Напомним, ранее в Уфе произошёл крупный пожар в кинотеатре «Искра». В качестве предварительной версии специалисты назвали неосторожное обращение с огнем в террасе неустановленными лицами.

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#Новости Башкирии#Происшествия#Пожар#Эвакуация#Дети#Азамат Нухов
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